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  4. В Минае отреагировали на слухи об исключении Днепра-1 из УПЛ
Украина. Первая лига
17 июля 2024, 07:18 |
389
0

В Минае отреагировали на слухи об исключении Днепра-1 из УПЛ

Мирослав Небесник сообщил, что представителей закарпатцев не пригласили на заседание

17 июля 2024, 07:18 |
389
0
В Минае отреагировали на слухи об исключении Днепра-1 из УПЛ
ФК Минай. Мирослав Небесник (по центру)

Генеральный менеджер «Миная» Мирослав Небесник отреагировали на слухи об исключении «Днепра-1» из состава участников Украинской Премьер-лиги:

«Нас не приглашали. Официальных писем не получали. Читаем то, что и все».

В сезоне 2023/24 «Минай» занял 15-е место в турнирной таблице Украинской Премьер-лиги, набрав 25 очков в 30 турах чемпионата. Таким образом команда вылетела из высшего дивизиона и должна была начать сезон 2024/25 в Первой лиге.

Ранее генеральный директор харьковского «Металлиста 1925» Андрей Неделин рассказал, готов ли его клуб заменить «Днепр-1» в розыгрыше Украинской Премьер-лиги сезона 2024/25.

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Дмитро Вербинський Источник: Украинский футбол
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