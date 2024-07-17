В Минае отреагировали на слухи об исключении Днепра-1 из УПЛ

Генеральный менеджер «Миная» Мирослав Небесник отреагировали на слухи об исключении «Днепра-1» из состава участников Украинской Премьер-лиги:

«Нас не приглашали. Официальных писем не получали. Читаем то, что и все».

В сезоне 2023/24 «Минай» занял 15-е место в турнирной таблице Украинской Премьер-лиги, набрав 25 очков в 30 турах чемпионата. Таким образом команда вылетела из высшего дивизиона и должна была начать сезон 2024/25 в Первой лиге.

Ранее генеральный директор харьковского «Металлиста 1925» Андрей Неделин рассказал, готов ли его клуб заменить «Днепр-1» в розыгрыше Украинской Премьер-лиги сезона 2024/25.