Странный гость неожиданно посетил тренировку донецкого «Шахтера». На занятие женской команды горняков прилетел аист.

Женская команда ведет подготовку к возобновлению чемпионата Украины. В минувшем сезоне женская команда Шахтера заняла 5-е место в Высшей лиге.

Недавно женская команда Шахтера подписала опытную полузащитницу Надежду Чайку.

Надежда Чайка родилась во Львове, где начала заниматься футболом в местных спортивных секциях. Профессиональную карьеру начала в 2011 году в «Нефтехимике», с которой за 2 года стала серебряным и бронзовым призером чемпионата Украины и завоевала Кубок Украины. В 2013 году вместе с «Медиком» стала чемпионкой Первой лиги Украины. Далее выступала за Ятрань (Берестовец), Янтарку, Ладомир, Карпаты, Динамо и польские SWD и Гданьск.

ФОТО. Странный гость неожиданно посетил тренировку Шахтера