ФОТО. Странный гость неожиданно посетил тренировку Шахтера
На занятие женской команды горняков прилетел аист
Странный гость неожиданно посетил тренировку донецкого «Шахтера». На занятие женской команды горняков прилетел аист.
Женская команда ведет подготовку к возобновлению чемпионата Украины. В минувшем сезоне женская команда Шахтера заняла 5-е место в Высшей лиге.
Недавно женская команда Шахтера подписала опытную полузащитницу Надежду Чайку.
Надежда Чайка родилась во Львове, где начала заниматься футболом в местных спортивных секциях. Профессиональную карьеру начала в 2011 году в «Нефтехимике», с которой за 2 года стала серебряным и бронзовым призером чемпионата Украины и завоевала Кубок Украины. В 2013 году вместе с «Медиком» стала чемпионкой Первой лиги Украины. Далее выступала за Ятрань (Берестовец), Янтарку, Ладомир, Карпаты, Динамо и польские SWD и Гданьск.
ФОТО. Странный гость неожиданно посетил тренировку Шахтера
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