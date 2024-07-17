Донецкий «Шахтер» продолжает летнее собрание в словенском Брдо.

В среду, 17 июля, подопечных Марино Пушича ждет следующий контрольный поединок межсезонья – против «Бешикташа», а накануне команда провела насыщенную тренировку.

Работа началась еще утром с активации в фитнес-зале, после чего «оранжево-черные» провели полуторачасовую сессию на поле, состоявшую из разминки, квадратов, упражнений на удержание мяча, игровых занятий в формате 10 на 10, а также мини-турнира на 3 команды. Вечером игроков ждал отдых и восстановление.

17 июля в 5-м контрольном матче межсезонье «Шахтер» встретится с турецким «Бешикташем». Игра состоится на стадионе «Здежеле» в словенском городе Целе. Матч начнется в 19:30 по киевскому времени.

ВИДЕО. Шахтер ведет подготовку к спаррингу с Бешикташем