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Украина. Премьер лига
17 июля 2024, 05:00 | Обновлено 17 июля 2024, 05:47
46
0

ВИДЕО. Шахтер ведет подготовку к спаррингу с Бешикташем

На подопечных Марино Пушича ожидает очередной спарринг межсезонья

17 июля 2024, 05:00 | Обновлено 17 июля 2024, 05:47
46
0
ВИДЕО. Шахтер ведет подготовку к спаррингу с Бешикташем
ФК Шахтер

Донецкий «Шахтер» продолжает летнее собрание в словенском Брдо.

В среду, 17 июля, подопечных Марино Пушича ждет следующий контрольный поединок межсезонья – против «Бешикташа», а накануне команда провела насыщенную тренировку.

Работа началась еще утром с активации в фитнес-зале, после чего «оранжево-черные» провели полуторачасовую сессию на поле, состоявшую из разминки, квадратов, упражнений на удержание мяча, игровых занятий в формате 10 на 10, а также мини-турнира на 3 команды. Вечером игроков ждал отдых и восстановление.

17 июля в 5-м контрольном матче межсезонье «Шахтер» встретится с турецким «Бешикташем». Игра состоится на стадионе «Здежеле» в словенском городе Целе. Матч начнется в 19:30 по киевскому времени.

ВИДЕО. Шахтер ведет подготовку к спаррингу с Бешикташем

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Николай Степанюк Источник: ФК Шахтер Донецк
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