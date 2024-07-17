КАРАСЬ: «Пока я не готов к чемпионату на все 100%»

Защитник «Оболони» Даниил Карась рассказал об эмоциях после поражения в товарищеском матче с «Кудровка-Нивой» (0:1).

– Как складывалась сегодня игра для тебя и для команды?

– Было достаточно тяжело из-за погоды и из-за нагрузок. Сейчас переносим изнурительные тренировки, что-то не получается, но тренерский штаб подсказывает, что нужно делать. Дальше будут теоретические занятия, детально разберем свои ошибки и в дальнейшем будем немного лучше. Планируются уже более легкие занятия, поэтому дальше будем свежее.

– Ты сегодня единственный из полевых игроков отыграл 60 минут.

– Об этом решении узнал в перерыве, но оно было запланировано.

– Какой была послематчевая речь Валерия Иващенко?

– Тренер подчеркнул, что нужно проводить больше теоретических занятий, потому что сейчас основной задачей тренировок будут тактические схемы, наши выходы из обороны, атака. И что теорию нужно перенести на поле.

– Какое впечатление произвел соперник – Кудровка?

– Считаю, что они немного больше готовы, подготовку они начали раньше. Достаточно хорошая, сбалансированная команда, как в атаке, так и в обороне. Смотрел несколько прошлых матчей из их чемпионата, бойцовские качества на высоком уровне у них и это было видно сегодня. В целом хорошая команда и сегодня был качественный спарринг.

– На каком уровне находится подготовленность к сезону твоя и команды?

– В четверг начнется еще один сбор в Пуще-Водице, в среду выходной. На сборе будут двухразовые занятия, уже больше тактического характера. Насчет собственного физического состояния, пока на 100% я не готов к нагрузкам и в принципе к чемпионату, но в финальной части подготовки тренеры подведут нас к оптимальным кондициям.