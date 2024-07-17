Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. КАРАСЬ: «Пока я не готов к чемпионату на все 100%»
Украина. Премьер лига
17 июля 2024, 01:28 | Обновлено 17 июля 2024, 01:30
24
0

КАРАСЬ: «Пока я не готов к чемпионату на все 100%»

Защитник «Оболони» рассказал об эмоциях после поражения в товарищеском матче с «Кудровка-Нивой»

17 июля 2024, 01:28 | Обновлено 17 июля 2024, 01:30
24
0
КАРАСЬ: «Пока я не готов к чемпионату на все 100%»
ФК Оболонь. Даниил Карась

Защитник «Оболони» Даниил Карась рассказал об эмоциях после поражения в товарищеском матче с «Кудровка-Нивой» (0:1).

Как складывалась сегодня игра для тебя и для команды?

– Было достаточно тяжело из-за погоды и из-за нагрузок. Сейчас переносим изнурительные тренировки, что-то не получается, но тренерский штаб подсказывает, что нужно делать. Дальше будут теоретические занятия, детально разберем свои ошибки и в дальнейшем будем немного лучше. Планируются уже более легкие занятия, поэтому дальше будем свежее.

Ты сегодня единственный из полевых игроков отыграл 60 минут.

– Об этом решении узнал в перерыве, но оно было запланировано.

Какой была послематчевая речь Валерия Иващенко?

– Тренер подчеркнул, что нужно проводить больше теоретических занятий, потому что сейчас основной задачей тренировок будут тактические схемы, наши выходы из обороны, атака. И что теорию нужно перенести на поле.

Какое впечатление произвел соперник – Кудровка?

– Считаю, что они немного больше готовы, подготовку они начали раньше. Достаточно хорошая, сбалансированная команда, как в атаке, так и в обороне. Смотрел несколько прошлых матчей из их чемпионата, бойцовские качества на высоком уровне у них и это было видно сегодня. В целом хорошая команда и сегодня был качественный спарринг.

На каком уровне находится подготовленность к сезону твоя и команды?

– В четверг начнется еще один сбор в Пуще-Водице, в среду выходной. На сборе будут двухразовые занятия, уже больше тактического характера. Насчет собственного физического состояния, пока на 100% я не готов к нагрузкам и в принципе к чемпионату, но в финальной части подготовки тренеры подведут нас к оптимальным кондициям.

По теме:
Рух Львов – Лутон Таун – 0:1. Незабитый пенальти. Видео гола и обзор
МАРЧЕНКО: «Это сборы, здесь каждый матч тяжелый, тем более в такую жару»
Оболонь дома проиграла в спарринге команде Кудровка-Нива
Даниил Карась товарищеские матчи Первая лига Украины учебно-тренировочные сборы Оболонь Киев контрольные матчи УПЛ Кудровка-Нива Бузовая
Алексей Тиньков Источник: ФК Оболонь
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Не станет легендой. Известный украинский тренер оценил перспективы Ямала
Футбол | 16 июля 2024, 10:20 7
Не станет легендой. Известный украинский тренер оценил перспективы Ямала
Не станет легендой. Известный украинский тренер оценил перспективы Ямала

Олег Федорчук считает, что у юного испанца нет уникальных качеств

Не Ямал. Капелло назвал игрока, который впечатлил его на Евро-2024
Футбол | 16 июля 2024, 04:34 0
Не Ямал. Капелло назвал игрока, который впечатлил его на Евро-2024
Не Ямал. Капелло назвал игрока, который впечатлил его на Евро-2024

Итальянский тренер высказался об игре Нико Уильямса

Первый раунд Лиги чемпионов. Вакуленко и Братков проиграли с Пюником
Футбол | 16.07.2024, 23:59
Первый раунд Лиги чемпионов. Вакуленко и Братков проиграли с Пюником
Первый раунд Лиги чемпионов. Вакуленко и Братков проиграли с Пюником
УАФ продолжает изучать скандальный матч U-19 между Шахтером и Динамо
Футбол | 16.07.2024, 18:30
УАФ продолжает изучать скандальный матч U-19 между Шахтером и Динамо
УАФ продолжает изучать скандальный матч U-19 между Шахтером и Динамо
«На 100%». Джошуа назвал лучшего бойца за всю историю бокса
Бокс | 16.07.2024, 08:10
«На 100%». Джошуа назвал лучшего бойца за всю историю бокса
«На 100%». Джошуа назвал лучшего бойца за всю историю бокса
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Не Ямал и Родри. Анчелотти назвал лучшего игрока Евро-2024
Не Ямал и Родри. Анчелотти назвал лучшего игрока Евро-2024
15.07.2024, 15:25 3
Футбол
Известна сумма призовых, которые заработала Испания за победу на Евро-2024
Известна сумма призовых, которые заработала Испания за победу на Евро-2024
15.07.2024, 16:00
Футбол
Аргентина – Колумбия – 1:0 д.в. Финал Копа: Месси плакал дважды. Видео гола
Аргентина – Колумбия – 1:0 д.в. Финал Копа: Месси плакал дважды. Видео гола
15.07.2024, 08:42
Футбол
Не Кличко и Усик. Джошуа назвал боксера, чей удар нанес больше всего боли
Не Кличко и Усик. Джошуа назвал боксера, чей удар нанес больше всего боли
15.07.2024, 07:05
Бокс
Украинский футболист признан худшим игроком Евро-2024
Украинский футболист признан худшим игроком Евро-2024
16.07.2024, 07:50 26
Футбол
Слезы Месси, джокер Лаутаро. Аргентина вырвала у Колумбии Кубок Америки
Слезы Месси, джокер Лаутаро. Аргентина вырвала у Колумбии Кубок Америки
15.07.2024, 07:15 4
Футбол
Есть новый лидер! Обновлен рейтинг фаворитов на Золотой мяч после Евро-2024
Есть новый лидер! Обновлен рейтинг фаворитов на Золотой мяч после Евро-2024
16.07.2024, 07:05 11
Футбол
Испания – Англия – 2:1. Финал Евро-2024. Видео голов и обзор матча
Испания – Англия – 2:1. Финал Евро-2024. Видео голов и обзор матча
15.07.2024, 00:30 1
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем