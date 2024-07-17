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  4. МАРЧЕНКО: «Это сборы, здесь каждый матч тяжелый, тем более в такую жару»
Украина. Премьер лига
17 июля 2024, 00:51 |
37
0

МАРЧЕНКО: «Это сборы, здесь каждый матч тяжелый, тем более в такую жару»

Вратарь «Оболони» рассказал об эмоциях после поражения в товарищеском матче с «Кудровка-Нивой»

17 июля 2024, 00:51 |
37
0
МАРЧЕНКО: «Это сборы, здесь каждый матч тяжелый, тем более в такую жару»
ФК Оболонь. Денис Марченко

Вратарь «Оболони» Денис Марченко рассказал об эмоциях после поражения в товарищеском матче с «Кудровка-Нивой» (0:1).

Ты получил 60 минут игрового времени в непростом поединке, какие впечатления?

– Это сборы, здесь каждый матч тяжелый, тем более жара +35 градусов. Сейчас главное наиграть состав, свои схемы и подготовиться к сезону.

С Кудровкой ты не пропустил ни одного гола, в прошлом матче (против Эпицентра (2:4)) 30 минут также отыграл на ноль. Это важный показатель для вратаря?

– Да, важный. Благодарен защите, что не давали много моментов создать сопернику. Готовимся, чтобы каждый матч играть на ноль.

Ты полностью работаешь сейчас на сборах с основной командой, какая разница по сравнению с юношеской командой?

– Естественно, что есть разница. Здесь игроки более опытные, темп выше, и в целом, уровень лучше. Если быть в основной команде, то будешь прогрессировать и все будет хорошо.

У тебя опытные партнеры во вратарской линии – Рыбка, Федоровский и Кичак. Они помогают тебе советами в тренировочном процессе?

– Уже в течение года они мне всегда помогают, подсказывают. Очень за это им благодарен.

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товарищеские матчи Первая лига Украины учебно-тренировочные сборы Оболонь Киев контрольные матчи УПЛ Кудровка-Нива Бузовая
Алексей Тиньков Источник: ФК Оболонь
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