МАРЧЕНКО: «Это сборы, здесь каждый матч тяжелый, тем более в такую жару»
Вратарь «Оболони» рассказал об эмоциях после поражения в товарищеском матче с «Кудровка-Нивой»
Вратарь «Оболони» Денис Марченко рассказал об эмоциях после поражения в товарищеском матче с «Кудровка-Нивой» (0:1).
– Ты получил 60 минут игрового времени в непростом поединке, какие впечатления?
– Это сборы, здесь каждый матч тяжелый, тем более жара +35 градусов. Сейчас главное наиграть состав, свои схемы и подготовиться к сезону.
– С Кудровкой ты не пропустил ни одного гола, в прошлом матче (против Эпицентра (2:4)) 30 минут также отыграл на ноль. Это важный показатель для вратаря?
– Да, важный. Благодарен защите, что не давали много моментов создать сопернику. Готовимся, чтобы каждый матч играть на ноль.
– Ты полностью работаешь сейчас на сборах с основной командой, какая разница по сравнению с юношеской командой?
– Естественно, что есть разница. Здесь игроки более опытные, темп выше, и в целом, уровень лучше. Если быть в основной команде, то будешь прогрессировать и все будет хорошо.
– У тебя опытные партнеры во вратарской линии – Рыбка, Федоровский и Кичак. Они помогают тебе советами в тренировочном процессе?
– Уже в течение года они мне всегда помогают, подсказывают. Очень за это им благодарен.
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