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Украина. Премьер лига
16 июля 2024, 23:04 | Обновлено 16 июля 2024, 23:10
454
0

ОФИЦИАЛЬНО. Экс-защитник Кривбасса вошел в тренерский штаб команды

Вячеслав Рябов будет работать вместе с тренером-реабилитологом Андреем Булычевым

16 июля 2024, 23:04 | Обновлено 16 июля 2024, 23:10
454
0
ОФИЦИАЛЬНО. Экс-защитник Кривбасса вошел в тренерский штаб команды
ФК Кривбасс. Вячеслав Рябов

Экс-игрок «Кривбасса» Вячеслав Рябов вошел в тренерский штаб первой команды. Он будет работать вместе с тренером-реабилитологом Андреем Булычевым.

«Я давно решил, что после завершения карьеры хочу остаться в футболе. Конечно, хотелось работать в родном клубе и приносить ему пользу. Для меня, как для профессионального футболиста в прошлом, реабилитация - это не новое слово, но сейчас я уже нахожусь с другой стороны. Благодарю клуб за доверие. «Кривбасс» - это мы!», - прокомментировал Вячеслав.

Защитник «Кривбасса» принял решение завершить футбольную карьеру после окончания сезона 2023/24.

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Вячеслав Рябов Кривбасс Кривой Рог чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига
Алексей Тиньков Источник: ФК Кривбасс
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