ОФИЦИАЛЬНО. Экс-защитник Кривбасса вошел в тренерский штаб команды

Экс-игрок «Кривбасса» Вячеслав Рябов вошел в тренерский штаб первой команды. Он будет работать вместе с тренером-реабилитологом Андреем Булычевым.

«Я давно решил, что после завершения карьеры хочу остаться в футболе. Конечно, хотелось работать в родном клубе и приносить ему пользу. Для меня, как для профессионального футболиста в прошлом, реабилитация - это не новое слово, но сейчас я уже нахожусь с другой стороны. Благодарю клуб за доверие. «Кривбасс» - это мы!», - прокомментировал Вячеслав.

Защитник «Кривбасса» принял решение завершить футбольную карьеру после окончания сезона 2023/24.