Стал известен состав Украины на матч отбора к женскому Евро-2025

Женская сборная Украины назвала состав на матч против Хорватии в группе отбора на Евро-2025 по футболу.



Sport.ua проведет видеотрансляцию этого матча.

В стартовую 11-ку вошли: Келюшик – Корсун, Апанащенко, Шматко, Басанская – Химич, Петрик – Андрухив, Калинина, Овдийчук – Кравчук.

Начало матча Украина – Хорватия в 19:00 по киевскому времени. Перед заключительными поединками группы отбора украинки идут на третьем месте с 5 очками, чего достаточно для выхода в плей-офф.