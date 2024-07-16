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Сборная УКРАИНЫ
16 июля 2024, 19:16 |
85
0

Стал известен состав Украины на матч отбора к женскому Евро-2025

Начало матча против Хорватии в 20:00 по киевскому времени

16 июля 2024, 19:16 |
85
0
Стал известен состав Украины на матч отбора к женскому Евро-2025
УАФ

Женская сборная Украины назвала состав на матч против Хорватии в группе отбора на Евро-2025 по футболу.

Sport.ua проведет видеотрансляцию этого матча.

В стартовую 11-ку вошли: Келюшик – Корсун, Апанащенко, Шматко, Басанская – Химич, Петрик – Андрухив, Калинина, Овдийчук – Кравчук.

Начало матча Украина – Хорватия в 19:00 по киевскому времени. Перед заключительными поединками группы отбора украинки идут на третьем месте с 5 очками, чего достаточно для выхода в плей-офф.

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Алексей Тиньков
Алексей Тиньков Sport.ua
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