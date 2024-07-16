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  4. Джейми КАРРАГЕР: «Мы – Англия, сборную должен тренировать англичанин»
Чемпионат Европы
16 июля 2024, 19:13 | Обновлено 16 июля 2024, 19:19
358
0

Джейми КАРРАГЕР: «Мы – Англия, сборную должен тренировать англичанин»

Известный в прошлом игрок выступает против приглашения иностранца

16 июля 2024, 19:13 | Обновлено 16 июля 2024, 19:19
358
0
Джейми КАРРАГЕР: «Мы – Англия, сборную должен тренировать англичанин»
Getty Images/Global Images Ukraine. Гарет Саутгейт

Известный в прошлом игрок, а ныне эксперт на телевидении Джейми Каррагер высказался против того, чтобы сборную Англии после Гарета Саутгейта возглавил иностранец.

«У нас уже были иностранцы в сборной, я с ними работал. Это был Свен-Йоран Эрикссон и Фабио Капелло – и было не слишком классно. Вопрос не в том, чтобы взять лучшего клубного тренера, потому что клубный футбол – это совсем другое».

«Не думаю, что Клопп или Гвардиола сделают разницу для нас. Мы – Англия, и сборную должен тренировать английский наставник», — убежден Каррагер.

Среди главных претендентов называют Грэма Поттера, Эдди Хау, Томаса Тухеля.

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Джейми Каррагер сборная Англии по футболу Евро-2024 Гарет Саутгейт
Иван Зинченко Источник: Sky Sports
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