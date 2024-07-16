Джейми КАРРАГЕР: «Мы – Англия, сборную должен тренировать англичанин»

Известный в прошлом игрок, а ныне эксперт на телевидении Джейми Каррагер высказался против того, чтобы сборную Англии после Гарета Саутгейта возглавил иностранец.

«У нас уже были иностранцы в сборной, я с ними работал. Это был Свен-Йоран Эрикссон и Фабио Капелло – и было не слишком классно. Вопрос не в том, чтобы взять лучшего клубного тренера, потому что клубный футбол – это совсем другое».

«Не думаю, что Клопп или Гвардиола сделают разницу для нас. Мы – Англия, и сборную должен тренировать английский наставник», — убежден Каррагер.

Среди главных претендентов называют Грэма Поттера, Эдди Хау, Томаса Тухеля.