ВИДЕО. Топ-10 лучших голов Евро-2024: удар Ямала, чудо Джуда, гол Украине

УЕФА по итогам Евро-2024 назвал десятку лучших голов минувшего чемпионата Европы. Статус лучшего гола турнира получил удар вингера сборной Испании Ламина Ямала в полуфинале против Франции.

Однако и без него на турнире была куча классных голов.

Топ-10 голов Евро-2024 по мнению УЕФА

1. Гол вингера Испании Ламина Ямала в матче полуфинала Евро против Франции

2. Гол ударом через себя хавбека Англии Джуда Беллингема в концовке матча 1/8 финала против Словакии

3. Гол хавбека Швейцарии Джердана Шакири в матче 2-го тура группового этапа против Шотландии

4. Гол игрока Румынии Николае Станчу в ворота Украины в матче 1-го тура группового этапа

5. Гол полузащитника Турции Арды Гюлера в матче 1-го тура группового этапа против Грузии

6. Гол защитника Турции Мерта Мюлдюра в матче 1-го тура группового этапа против Грузии

7. Гол хавбека Испании Фабиана Руиса в матче 1-го тура группового этапа против Хорватии

8. Гол форварда Англии Олли Уоткинса в полуфинале против Нидерландов

9. Гол вингера Италии Маттиа Дзакканьи в матче 3-го тура группового этапа против Хорватии

10. Гол хавбека Нидерландов Хави Симонса в полуфинале против Англии