ВИДЕО. Топ-10 лучших голов Евро-2024: удар Ямала, чудо Джуда, гол Украине
Подборка лучших голов чемпионата Европы в Германии
УЕФА по итогам Евро-2024 назвал десятку лучших голов минувшего чемпионата Европы. Статус лучшего гола турнира получил удар вингера сборной Испании Ламина Ямала в полуфинале против Франции.
Однако и без него на турнире была куча классных голов.
Топ-10 голов Евро-2024 по мнению УЕФА
1. Гол вингера Испании Ламина Ямала в матче полуфинала Евро против Франции
2. Гол ударом через себя хавбека Англии Джуда Беллингема в концовке матча 1/8 финала против Словакии
3. Гол хавбека Швейцарии Джердана Шакири в матче 2-го тура группового этапа против Шотландии
4. Гол игрока Румынии Николае Станчу в ворота Украины в матче 1-го тура группового этапа
5. Гол полузащитника Турции Арды Гюлера в матче 1-го тура группового этапа против Грузии
6. Гол защитника Турции Мерта Мюлдюра в матче 1-го тура группового этапа против Грузии
7. Гол хавбека Испании Фабиана Руиса в матче 1-го тура группового этапа против Хорватии
8. Гол форварда Англии Олли Уоткинса в полуфинале против Нидерландов
9. Гол вингера Италии Маттиа Дзакканьи в матче 3-го тура группового этапа против Хорватии
10. Гол хавбека Нидерландов Хави Симонса в полуфинале против Англии
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