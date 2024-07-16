Англия16 июля 2024, 17:34 | Обновлено 16 июля 2024, 17:37
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Турецкий топ-клуб нацелился на хавбека Манчестер Юнайтед
Скотт Мактоминей может продолжить карьеру в «Галатасарае»
16 июля 2024, 17:34 | Обновлено 16 июля 2024, 17:37
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«Галатасарай» проявляет интерес к центральному полузащитнику «Манчестер Юнайтед» и сборной Шотландии Скотту Мактоминею. Об этом сообщил президент клуба Ибрагим Хатипоглу:
«Мы заинтересованы в игроке «Манчестер Юнайтед». Нет ничего более естественного, чем высокая стоимость этого. Ведутся дискуссии относительно его трансферной стоимости».
Мактоминей является воспитанником «Манчестер Юнайтед, за который выступает на протяжении всей своей карьеры. Его трансферная стоимость оценивается в 32 миллиона евро.
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