Гарет САУТГЕЙТ: «Этот состав сборной Англии может выиграть трофей»

Наставник Гарет Саутгейт покинул сборную Англии, с которой дважды вышел в финал чемпионата Европы, но дважды потерпел поражение. Специалист уверен, что нынешний состав сможет выиграть трофей.

«Для меня было честью тренировать сборную Англии, но я считаю, что настало время перемен. Тот состав, который был на Евро-2024, наполнен большим количеством молодых талантливых игроков. И они могут выиграть трофей, о котором мечтает каждый англичанин».

«За это время мы прошли большой путь, меня окружали отличные люди. Теперь буду поддерживать команду в качестве болельщика», — сказал Саутгейт.

Тренер работал с командой 8 лет.