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Чемпионат Европы
16 июля 2024, 17:10 | Обновлено 16 июля 2024, 17:25
369
0

Гарет САУТГЕЙТ: «Этот состав сборной Англии может выиграть трофей»

Тренер уверен в силе нынешнего подбора игроков

16 июля 2024, 17:10 | Обновлено 16 июля 2024, 17:25
369
0
Гарет САУТГЕЙТ: «Этот состав сборной Англии может выиграть трофей»
Getty Images/Global Images Ukraine. Гарет Саутгейт

Наставник Гарет Саутгейт покинул сборную Англии, с которой дважды вышел в финал чемпионата Европы, но дважды потерпел поражение. Специалист уверен, что нынешний состав сможет выиграть трофей.

«Для меня было честью тренировать сборную Англии, но я считаю, что настало время перемен. Тот состав, который был на Евро-2024, наполнен большим количеством молодых талантливых игроков. И они могут выиграть трофей, о котором мечтает каждый англичанин».

«За это время мы прошли большой путь, меня окружали отличные люди. Теперь буду поддерживать команду в качестве болельщика», — сказал Саутгейт.

Тренер работал с командой 8 лет.

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Гарет Саутгейт сборная Англии по футболу Евро-2024
Иван Зинченко Источник: BBC
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