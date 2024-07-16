Гарет САУТГЕЙТ: «Этот состав сборной Англии может выиграть трофей»
Тренер уверен в силе нынешнего подбора игроков
Наставник Гарет Саутгейт покинул сборную Англии, с которой дважды вышел в финал чемпионата Европы, но дважды потерпел поражение. Специалист уверен, что нынешний состав сможет выиграть трофей.
«Для меня было честью тренировать сборную Англии, но я считаю, что настало время перемен. Тот состав, который был на Евро-2024, наполнен большим количеством молодых талантливых игроков. И они могут выиграть трофей, о котором мечтает каждый англичанин».
«За это время мы прошли большой путь, меня окружали отличные люди. Теперь буду поддерживать команду в качестве болельщика», — сказал Саутгейт.
Тренер работал с командой 8 лет.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Андрей Лунин получил самую низкую оценку от WhoScored
Контракт с Самсоном Иеде рассчитан на 2 года