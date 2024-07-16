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Украина. Премьер лига
16 июля 2024, 16:48 | Обновлено 16 июля 2024, 16:52
850
0

Клуб УПЛ на 1 тур купил билеты и забронировал отели в трех разных городах

ЛНЗ все еще не знает, с кем сыграет в первом туре

16 июля 2024, 16:48 | Обновлено 16 июля 2024, 16:52
850
0
Клуб УПЛ на 1 тур купил билеты и забронировал отели в трех разных городах
ФК ЛНЗ

По информации журналиста Виктора Вацко, клуб ЛНЗ, который не знает, с кем ему придется играть в первом туре нового чемпионата, купил билеты на поезд и забронировал отели в трех разных городах.

По календарю соперником должен стать «Днепр-1», однако клуб может прекратить существование.

До сих пор нет понимания, кто может заменить днепровскую команду. Среди вариантов называют «Минай» и «Металлист 1925», поэтому ЛНЗ пытается учесть все опции и закупил билеты и забронировал отели в трех городах – в Днепре, Ужгороде и Киеве.

Первый тур стартует уже 3 августа.

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ЛНЗ Черкассы Днепр-1 чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига Минай Металлист 1925
Иван Зинченко Источник: Вацко Live
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