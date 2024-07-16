Клуб УПЛ на 1 тур купил билеты и забронировал отели в трех разных городах
ЛНЗ все еще не знает, с кем сыграет в первом туре
По информации журналиста Виктора Вацко, клуб ЛНЗ, который не знает, с кем ему придется играть в первом туре нового чемпионата, купил билеты на поезд и забронировал отели в трех разных городах.
По календарю соперником должен стать «Днепр-1», однако клуб может прекратить существование.
До сих пор нет понимания, кто может заменить днепровскую команду. Среди вариантов называют «Минай» и «Металлист 1925», поэтому ЛНЗ пытается учесть все опции и закупил билеты и забронировал отели в трех городах – в Днепре, Ужгороде и Киеве.
Первый тур стартует уже 3 августа.
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