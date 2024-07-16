В Металлисте 1925 рассказали, готовы ли они заменить Днепр-1 в УПЛ
Андрей Неделин считает вариант с плей-офф справедливым
Генеральный директор харьковского «Металлиста 1925» Андрей Неделин рассказали, готов ли его клуб заменить «Днепр-1» в розыгрыше Украинской Премьер-лиги сезона 2024/25:
«Готовы ли мы принять участие в матчах плей-офф? Конечно, что готовы. В случае, если будет принято решение, которым нашему клубу позволят побороться за выход в УПЛ, мы, конечно, готовы к этому. Если так произойдет, это будет справедливое решение».
Ранее клубы Украинской Премьер-лиги проголосовали за исключение «Днепра-1» из состава участников чемпионата.
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