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Украина. Премьер лига
16 июля 2024, 16:28 | Обновлено 16 июля 2024, 16:29
209
0

В Металлисте 1925 рассказали, готовы ли они заменить Днепр-1 в УПЛ

Андрей Неделин считает вариант с плей-офф справедливым

16 июля 2024, 16:28 | Обновлено 16 июля 2024, 16:29
209
0
В Металлисте 1925 рассказали, готовы ли они заменить Днепр-1 в УПЛ
ФК Металлист 1925. Андрей Неделин

Генеральный директор харьковского «Металлиста 1925» Андрей Неделин рассказали, готов ли его клуб заменить «Днепр-1» в розыгрыше Украинской Премьер-лиги сезона 2024/25:

«Готовы ли мы принять участие в матчах плей-офф? Конечно, что готовы. В случае, если будет принято решение, которым нашему клубу позволят побороться за выход в УПЛ, мы, конечно, готовы к этому. Если так произойдет, это будет справедливое решение».

Ранее клубы Украинской Премьер-лиги проголосовали за исключение «Днепра-1» из состава участников чемпионата.

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Источник: Днепр-1 исключен клубами из УПЛ. Известно, что дальше
Андрей Неделин Металлист 1925 Днепр-1 Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу Первая лига Украины снятие с чемпионата ликвидация
Дмитро Вербинський Источник: Украинский футбол
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