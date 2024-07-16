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  4. Три клуба выступили против исключения Днепра-1 из УПЛ
Украина. Премьер лига
16 июля 2024, 16:28 |
452
0

Три клуба выступили против исключения Днепра-1 из УПЛ

Однако большинство проголосовало за

16 июля 2024, 16:28 |
452
0
Три клуба выступили против исключения Днепра-1 из УПЛ
УПЛ

По информации СМИ, на собрании клубов УПЛ было проголосовано за исключение «Днепра-1» из чемпионата Украины, однако три клуба были против такой позиции.

Это «Рух», «Кривбасс» и ЛНЗ.

Львовский клуб аргументировал это тем, что вопрос со статусом команд УПЛ все равно решает Исполком УАФ, который и определит судьбу «Днепра-1» и возможную замену, поэтому голосование не имеет большого смысла.

«Шахтер» и «Динамо» воздержались, а все остальные проголосовали «за».

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Иван Зинченко Источник: ТаТоТаке
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