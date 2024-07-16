Украина. Премьер лига16 июля 2024, 16:28 |
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Три клуба выступили против исключения Днепра-1 из УПЛ
Однако большинство проголосовало за
16 июля 2024, 16:28 |
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По информации СМИ, на собрании клубов УПЛ было проголосовано за исключение «Днепра-1» из чемпионата Украины, однако три клуба были против такой позиции.
Это «Рух», «Кривбасс» и ЛНЗ.
Львовский клуб аргументировал это тем, что вопрос со статусом команд УПЛ все равно решает Исполком УАФ, который и определит судьбу «Днепра-1» и возможную замену, поэтому голосование не имеет большого смысла.
«Шахтер» и «Динамо» воздержались, а все остальные проголосовали «за».
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