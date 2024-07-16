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Испания
16 июля 2024, 17:52 | Обновлено 16 июля 2024, 17:54
266
0

Мичел рассказал о задачах Жироны на новый сезон

В приоритете остается чемпионат Испании

16 июля 2024, 17:52 | Обновлено 16 июля 2024, 17:54
266
0
Мичел рассказал о задачах Жироны на новый сезон
Getty Images/Global Images Ukraine. Мичел

Наставник «Жироны» Мичел убежден, что основной задачей на новый сезон остается хорошее выступление в чемпионате Испании, хотя команда впервые сыграет в Лиге чемпионов.

«Конечно, Лига чемпионов – это мечта. Это исторический момент для нас. Но нужно хорошо подготовиться к чемпионату. Это, можно сказать, наш ежедневный хлеб. Самое важное – это хорошие результаты в Ла Лиге».

«У нас большие ожидания от Лиги чемпионов, но команду мы готовим к Ла Лиге. Это главный турнир. А ЛЧ, конечно, это невероятный для нас турнир, особенный», – сказал Мичел.

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Жирона Мичел (Мигель Анхель Санчес) чемпионат Испании по футболу Ла Лига
Иван Зинченко Источник: AS
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