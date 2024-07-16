«Полностью опустошен». Пикфорд прокомментировал отставку Саутгейта

Вратарь сборной Англии и мерсисайдского «Эвертона» Джордан Пикфорд в Instagram прокомментировал поражение от Испании (1:2) в финале Евро-2024 и попрощался с бывшим главным тренером национальной команды Гаретом Саутгейтом:

«Полностью опустошен. Это еще некоторое время будет больно. Благодарен всем, кто поддерживал нас во время Евро, и хочу поблагодарить всех моих партнеров и сотрудников за их работу в течение турнира.

Я также хочу сказать особое «спасибо» тренеру за то, что он всегда верил в меня, и хочу пожелать ему всего наилучшего в будущем. Спасибо, Гарет».

Напомним, 16 июля 2024 года Гарет Саутгейт после почти 8 лет и 102 матчей во главе сборной Англии решил уйти в отставку с поста главного тренера команды.