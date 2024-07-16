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Германия
16 июля 2024, 15:58 | Обновлено 16 июля 2024, 16:31
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0

В Баварии оценили уровень потенциального новичка

Кристоф Фрейнд похвалил Хави Симонса

16 июля 2024, 15:58 | Обновлено 16 июля 2024, 16:31
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0
В Баварии оценили уровень потенциального новичка
Getty Images/Global Images Ukraine. Хави Симонс

Спортивный директор мюнхенской «Баварии» Кристоф Фройнд оценил уровень нидерландского полузащитника французского «Пари Сен-Жермен» Хави Симонса:

«Хави Симонс – очень хороший игрок. Он очень хорошо сыграл на Евро и провел очень хороший сезон с «РБ Лейпцигом». Он очень хорошо развился за последние несколько лет. Думаю, у него будет действительно хорошая карьера на самом высоком уровне. Хави необыкновенный».

Ранее сообщалось, что «Бавария» хочет подписать Хави Симонса, но в случае неудачи переключится на Дани Ольмо.

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Кристоф Фройнд трансферы Бавария ПСЖ трансферы Бундеслиги трансферы Лиги 1 Хави Симонс
Дмитро Вербинський Источник: Фабрицио Романо
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