В Баварии оценили уровень потенциального новичка

Спортивный директор мюнхенской «Баварии» Кристоф Фройнд оценил уровень нидерландского полузащитника французского «Пари Сен-Жермен» Хави Симонса:

«Хави Симонс – очень хороший игрок. Он очень хорошо сыграл на Евро и провел очень хороший сезон с «РБ Лейпцигом». Он очень хорошо развился за последние несколько лет. Думаю, у него будет действительно хорошая карьера на самом высоком уровне. Хави необыкновенный».

Ранее сообщалось, что «Бавария» хочет подписать Хави Симонса, но в случае неудачи переключится на Дани Ольмо.