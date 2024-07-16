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Испания
16 июля 2024, 15:38 |
578
0

Звездный нападающий Реала поздравил Мбаппе с переходом в клуб

Родриго назвал «Реал» самым большим клубом мира

16 июля 2024, 15:38 |
578
0
Звездный нападающий Реала поздравил Мбаппе с переходом в клуб
Getty Images/Global Images Ukraine. Килиан Мбаппе

Во вторник, 16 июля 2024 года, на обновленном стадионе «Сантьяго Бернабеу» состоялась презентация нового игрока мадридского «Реала» – звездного французского нападающего Килиана Мбаппе.

Один из будущих партнеров по команде 25-летнего футболиста, бразильский вингер Родриго, уже успел поздравить его с переходом в королевский клуб:

«Добро пожаловать в самый большой клуб в мире».

Трансфер Килиана Мбаппе в «Реал» состоялся на правах свободного агента. Форвард подписал со «сливочными» 5-летний контракт.

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Родриго Гоес Килиан Мбаппе Реал Мадрид Ла Лига чемпионат Испании по футболу
Дмитро Вербинський Источник: X (Twitter)
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