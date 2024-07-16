Звездный нападающий Реала поздравил Мбаппе с переходом в клуб
Родриго назвал «Реал» самым большим клубом мира
Во вторник, 16 июля 2024 года, на обновленном стадионе «Сантьяго Бернабеу» состоялась презентация нового игрока мадридского «Реала» – звездного французского нападающего Килиана Мбаппе.
Один из будущих партнеров по команде 25-летнего футболиста, бразильский вингер Родриго, уже успел поздравить его с переходом в королевский клуб:
«Добро пожаловать в самый большой клуб в мире».
Трансфер Килиана Мбаппе в «Реал» состоялся на правах свободного агента. Форвард подписал со «сливочными» 5-летний контракт.
Bienvenido al club más grande del mundoooo 🤍 @KMbappe 🔥 https://t.co/RR0LfSNDUV— Rodrygo Goes (@RodrygoGoes) July 16, 2024
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