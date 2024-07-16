Ярмоленко звонил потенциальному новичку Динамо. О чем говорили?

Вингер киевского «Динамо» Андрей Ярмоленко звонил талантливому футболисту «Днепра-1» Рамику Гаджиеву и убеждал его присоединиться к столичному клубу. Об этом сообщает ТаТоТаке.

«Ярмоленко позвонил Гаджиеву, выразил свою позицию, позицию клуба. И это не было откровенное давление, ему Ярмоленко сказал в конце: «Это твоя жизнь, твоя карьера, решай сам». Гаджиев сейчас на чемпионате Европы U-19 и решение будет принимать только после 28-го июля», - сказал журналист.

В сезоне 2023/24 18-летний Рамик Гаджиев провел 8 матчей за «Днепр-1», отметившись 1 забитым мячом. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 300 тысяч евро.

Ранее сообщалось, что Рамиком Гаджиевым интересуется «Александрия».