Чеферин хочет еще раз баллотироваться на пост президента УЕФА

Нынешний президент УЕФА Александер Чеферин всерьез рассматривает возможность баллотироваться на новый срок в 2027 году. Об этом сообщает британское издание The Guardian.

В феврале текущего года Чеферин пообещал не баллотироваться на еще один срок после того, как в устав УЕФА были внесены изменения, которые позволяли 56-летнему словенцу оставаться на своем посту до 2031 года.

Сообщается, что Чеферин уже обсудил свои планы с представителями ряда европейских федераций. У него уже есть поддержка примерно 20 членов УЕФА.

Главная причина пересмотра планов Чеферина – отсутствие преемника. До сих пор нет ни одного потенциального кандидата, который бы заявил о своем желании баллотироваться на пост президента УЕФА. Чеферин руководит организацией с 2016 года.