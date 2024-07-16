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16 июля 2024, 14:20 |
233
1

Чеферин хочет еще раз баллотироваться на пост президента УЕФА

Глава организации ранее обещал не баллотироваться на еще один срок

16 июля 2024, 14:20 |
233
1
Чеферин хочет еще раз баллотироваться на пост президента УЕФА
Getty Images/Global Images Ukraine. Александер Чеферин

Нынешний президент УЕФА Александер Чеферин всерьез рассматривает возможность баллотироваться на новый срок в 2027 году. Об этом сообщает британское издание The Guardian.

В феврале текущего года Чеферин пообещал не баллотироваться на еще один срок после того, как в устав УЕФА были внесены изменения, которые позволяли 56-летнему словенцу оставаться на своем посту до 2031 года.

Сообщается, что Чеферин уже обсудил свои планы с представителями ряда европейских федераций. У него уже есть поддержка примерно 20 членов УЕФА.

Главная причина пересмотра планов Чеферина – отсутствие преемника. До сих пор нет ни одного потенциального кандидата, который бы заявил о своем желании баллотироваться на пост президента УЕФА. Чеферин руководит организацией с 2016 года.

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Александер Чеферин УЕФА
Олег Дидух Источник: The Guardian
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Alex T
Такой же тридр Аля хубло, не даром симпатизирует им за $
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