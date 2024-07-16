Чеферин хочет еще раз баллотироваться на пост президента УЕФА
Глава организации ранее обещал не баллотироваться на еще один срок
Нынешний президент УЕФА Александер Чеферин всерьез рассматривает возможность баллотироваться на новый срок в 2027 году. Об этом сообщает британское издание The Guardian.
В феврале текущего года Чеферин пообещал не баллотироваться на еще один срок после того, как в устав УЕФА были внесены изменения, которые позволяли 56-летнему словенцу оставаться на своем посту до 2031 года.
Сообщается, что Чеферин уже обсудил свои планы с представителями ряда европейских федераций. У него уже есть поддержка примерно 20 членов УЕФА.
Главная причина пересмотра планов Чеферина – отсутствие преемника. До сих пор нет ни одного потенциального кандидата, который бы заявил о своем желании баллотироваться на пост президента УЕФА. Чеферин руководит организацией с 2016 года.
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