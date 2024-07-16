Бывший защитник Шахтера может продолжить карьеру в Турции
Новатус Мироши заинтересовал «Гезтепе»
Турецкий «Гезтепе» интересуется танзанийским защитником бельгийского «Зюлте-Варегема» Новатусом Мироши, сообщает журналист Оркун Актен.
По информации источника, ожидается, что в ближайшее время 21-летний футболист приедет в Изимир и подпишет полноценный контракт с клубом-новичком высшего дивизиона Турции.
В сезоне 2023/24 Новатус Мироши на правах аренды провел 6 матчей за донецкий «Шахтер», но не сумел отличиться результативными действиями. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 700 тысяч евро.
Ранее Новатус Мироши заявлял, что через 5 лет видит себя среди лучших игроков мира.
🟡🔴 Göztepe'miz Novatus Miroshi ile ilgileniyor.— Orçun Akten (@orcunakten) July 15, 2024
🔹Oyuncunun kısa süre içerisinde İzmir'e gelip resmi sözleşmeyi imzalaması bekleniyor. pic.twitter.com/EvWZGJbr7f
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