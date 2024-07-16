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  4. Бывший защитник Шахтера может продолжить карьеру в Турции
Турция
16 июля 2024, 14:04 |
452
0

Бывший защитник Шахтера может продолжить карьеру в Турции

Новатус Мироши заинтересовал «Гезтепе»

16 июля 2024, 14:04 |
452
0
Бывший защитник Шахтера может продолжить карьеру в Турции
ФК Шахтер. Новатус Мироши

Турецкий «Гезтепе» интересуется танзанийским защитником бельгийского «Зюлте-Варегема» Новатусом Мироши, сообщает журналист Оркун Актен.

По информации источника, ожидается, что в ближайшее время 21-летний футболист приедет в Изимир и подпишет полноценный контракт с клубом-новичком высшего дивизиона Турции.

В сезоне 2023/24 Новатус Мироши на правах аренды провел 6 матчей за донецкий «Шахтер», но не сумел отличиться результативными действиями. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 700 тысяч евро.

Ранее Новатус Мироши заявлял, что через 5 лет видит себя среди лучших игроков мира.

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Дмитро Вербинський Источник: X (Twitter)
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