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Чемпионат Европы
16 июля 2024, 13:29 | Обновлено 16 июля 2024, 13:32
796
0

Испания сыграла в финале одним из самых возрастных составов в истории Евро

11-й раз в истории чемпионом стала команда старшая по возрасту

16 июля 2024, 13:29 | Обновлено 16 июля 2024, 13:32
796
0
Испания сыграла в финале одним из самых возрастных составов в истории Евро
Getty Images/Global Images Ukraine

Средний возраст игроков сборной Испании в финале Euro-2024 оказался ровно на один года старше, чем у Англии – 27,46 лет против 26,43. В более «пожилом» составе выступали в решающих поединках 6 сборных, в том числе 5, завоевавших в итоге почетный трофей.

К слову, 11-й раз в истории чемпионом стала команда старше по возрасту своих визави.

Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ

Самые возрастные команды, выступавшие в финалах Euro

Ср. возраст

Сборная

ЧЕ

Соперник

Счет

28,62

Германия

1996

Чехия

2:1

28,50

Италия

2012

Испания

0:4

27,86

Франция

2000

Италия

2:1

27,85

Греция

2004

Португалия

1:0

27,75

Дания

1992

Германия

2:0

27,62

ФРГ

1976

Чехословакия

2:2, п. 3:5

27,59

Италия

2020

Англия

1:1, п. 3:2

27,46

Испания

2024

Англия

2:1

27,31

Чехословакия

1976

ФРГ

2:2, п. 5:3

27,31

СССР

1988

Нидерланды

0:2
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Сергей Цыба
Сергей Цыба Sport.ua
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