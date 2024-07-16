Испания сыграла в финале одним из самых возрастных составов в истории Евро
11-й раз в истории чемпионом стала команда старшая по возрасту
Средний возраст игроков сборной Испании в финале Euro-2024 оказался ровно на один года старше, чем у Англии – 27,46 лет против 26,43. В более «пожилом» составе выступали в решающих поединках 6 сборных, в том числе 5, завоевавших в итоге почетный трофей.
К слову, 11-й раз в истории чемпионом стала команда старше по возрасту своих визави.
Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ
Самые возрастные команды, выступавшие в финалах Euro
|
Ср. возраст
|
Сборная
|
ЧЕ
|
Соперник
|
Счет
|
28,62
|
Германия
|
1996
|
Чехия
|
2:1
|
28,50
|
Италия
|
2012
|
Испания
|
0:4
|
27,86
|
Франция
|
2000
|
Италия
|
2:1
|
27,85
|
Греция
|
2004
|
Португалия
|
1:0
|
27,75
|
Дания
|
1992
|
Германия
|
2:0
|
27,62
|
ФРГ
|
1976
|
Чехословакия
|
2:2, п. 3:5
|
27,59
|
Италия
|
2020
|
Англия
|
1:1, п. 3:2
|
27,46
|
Испания
|
2024
|
Англия
|
2:1
|
27,31
|
Чехословакия
|
1976
|
ФРГ
|
2:2, п. 5:3
|
27,31
|
СССР
|
1988
|
Нидерланды
|
0:2
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