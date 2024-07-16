Испания сыграла в финале одним из самых возрастных составов в истории Евро

Средний возраст игроков сборной Испании в финале Euro-2024 оказался ровно на один года старше, чем у Англии – 27,46 лет против 26,43. В более «пожилом» составе выступали в решающих поединках 6 сборных, в том числе 5, завоевавших в итоге почетный трофей.

К слову, 11-й раз в истории чемпионом стала команда старше по возрасту своих визави.

Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ

Самые возрастные команды, выступавшие в финалах Euro