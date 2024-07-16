Гарет САУТГЕЙТ: «Англия была для меня всем и я отдавал всего себя»

Бывший главный тренер национальной сборной Англии Гарет Саутгейт объяснил свое решение уйти в отставку:

«Как для гордого англичанина, для меня было честью играть за сборную Англии и руководить сборной Англии. Это значило для меня все, и я отдал этой работе всего себя, все, что мог. Но пришло время для перемен и для новой главы в истории Англии. Я покидаю пост главного тренера».

Гарет Саутгейт возглавлял команду с 2016 года. Во главе «трех львов» 53-летний специалист провел 102 матча (64 победы, 20 ничьих, 18 поражений), дважды вышел в финал Евро (2021 и 2024 годы) и один раз сыграл в полуфинале чемпионата мира (2018 год). Выиграть хотя бы один трофей так и не удалось.