Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Гарет САУТГЕЙТ: «Англия была для меня всем и я отдавал всего себя»
Чемпионат Европы
16 июля 2024, 13:38 |
704
1

Гарет САУТГЕЙТ: «Англия была для меня всем и я отдавал всего себя»

Уже бывший тренер «трех львов» объяснил свое решение уйти в отставку

16 июля 2024, 13:38 |
704
1
Гарет САУТГЕЙТ: «Англия была для меня всем и я отдавал всего себя»
Getty Images/Global Images Ukraine. Гарет Саутгейт

Бывший главный тренер национальной сборной Англии Гарет Саутгейт объяснил свое решение уйти в отставку:

«Как для гордого англичанина, для меня было честью играть за сборную Англии и руководить сборной Англии. Это значило для меня все, и я отдал этой работе всего себя, все, что мог. Но пришло время для перемен и для новой главы в истории Англии. Я покидаю пост главного тренера».

Гарет Саутгейт возглавлял команду с 2016 года. Во главе «трех львов» 53-летний специалист провел 102 матча (64 победы, 20 ничьих, 18 поражений), дважды вышел в финал Евро (2021 и 2024 годы) и один раз сыграл в полуфинале чемпионата мира (2018 год). Выиграть хотя бы один трофей так и не удалось.

По теме:
ОФИЦИАЛЬНО. Саутгейт покинул пост тренера сборной Англии
Известны кандидаты на должность тренера Англии в случае отставки Саутгейта
Испанию могут наказать за поступок Ямала. Что случилось?
Гарет Саутгейт сборная Англии по футболу
Дмитро Вербинський Источник: Фабрицио Романо
Оцените материал
(3)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Не Ямал и Родри. Анчелотти назвал лучшего игрока Евро-2024
Футбол | 15 июля 2024, 15:25 3
Не Ямал и Родри. Анчелотти назвал лучшего игрока Евро-2024
Не Ямал и Родри. Анчелотти назвал лучшего игрока Евро-2024

Именитый наставник считает, что Дани Карвахаль провел выдающийся турнир

Франция U-19 – Турция U-19. Прогноз и анонс на матч Евро-2024 U-19
Футбол | 16 июля 2024, 14:39 0
Франция U-19 – Турция U-19. Прогноз и анонс на матч Евро-2024 U-19
Франция U-19 – Турция U-19. Прогноз и анонс на матч Евро-2024 U-19

Sport.ua вместе с GGBET анонсирует интересный поединок

Спортивний оглядач! Смотрите видео голов в новом Telegram-канале
Футбол | 16.07.2024, 01:19
Спортивний оглядач! Смотрите видео голов в новом Telegram-канале
Спортивний оглядач! Смотрите видео голов в новом Telegram-канале
Лучший игрок Евро-2024 рассказал, кто должен получить Золотой мяч
Футбол | 15.07.2024, 16:31
Лучший игрок Евро-2024 рассказал, кто должен получить Золотой мяч
Лучший игрок Евро-2024 рассказал, кто должен получить Золотой мяч
На болотах все стабильно. После финала Евро в рф избили экс-игрока МЮ
Футбол | 16.07.2024, 11:14
На болотах все стабильно. После финала Евро в рф избили экс-игрока МЮ
На болотах все стабильно. После финала Евро в рф избили экс-игрока МЮ
Комментарии 1
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
dimando560
Респект Гарет Саутгейт!
Ответить
0
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
ФОТО. Был ли офсайд? Обнародован четкий кадр перед вторым голом Испании
ФОТО. Был ли офсайд? Обнародован четкий кадр перед вторым голом Испании
15.07.2024, 01:19 9
Футбол
ФОТО. Не совладал с эмоциями. Реакция Беллингема на фиаско в финале Евро-24
ФОТО. Не совладал с эмоциями. Реакция Беллингема на фиаско в финале Евро-24
15.07.2024, 04:05 3
Футбол
Испания – Англия – 2:1. Финал Евро-2024. Видео голов и обзор матча
Испания – Англия – 2:1. Финал Евро-2024. Видео голов и обзор матча
15.07.2024, 00:30 1
Футбол
Не Кличко и Усик. Джошуа назвал боксера, чей удар нанес больше всего боли
Не Кличко и Усик. Джошуа назвал боксера, чей удар нанес больше всего боли
15.07.2024, 07:05
Бокс
Испания – Англия. Прогноз и анонс на финал Евро-2024
Испания – Англия. Прогноз и анонс на финал Евро-2024
14.07.2024, 20:01 28
Футбол
Испания – победитель Евро-2024
Испания – победитель Евро-2024
14.07.2024, 23:55 165
Футбол
Аргентина – Колумбия – 1:0 д.в. Финал Копа: Месси плакал дважды. Видео гола
Аргентина – Колумбия – 1:0 д.в. Финал Копа: Месси плакал дважды. Видео гола
15.07.2024, 08:42
Футбол
Слезы Месси, джокер Лаутаро. Аргентина вырвала у Колумбии Кубок Америки
Слезы Месси, джокер Лаутаро. Аргентина вырвала у Колумбии Кубок Америки
15.07.2024, 07:15 4
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем