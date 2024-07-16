Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Самую продолжительную сухую серию на Euro-2024 выдал Кун Кастелс
Чемпионат мира
16 июля 2024, 13:21 | Обновлено 16 июля 2024, 13:26
224
0

Самую продолжительную сухую серию на Euro-2024 выдал Кун Кастелс

Голкипер сборной Бельгии отыграл на «ноль» 349 минут подряд

16 июля 2024, 13:21 | Обновлено 16 июля 2024, 13:26
224
0
Самую продолжительную сухую серию на Euro-2024 выдал Кун Кастелс
Getty Images/Global Images Ukraine. Кун Кастелс

Самую продолжительную сухую серию на Euro-2024 выдал Кун Кастелс. Голкипер сборной Бельгии отыграл на «ноль» 349 минут подряд. Пропустив на 5-й минуте в первом матче «красных дьяволов» со Словакией, Кастелс держал свои ворота в неприкосновенности до 85-й минуты поединка с Францией в 1/8 финала.

Стоит отметить, что результат бельгийца хоть и вошел в десятку лучших серий на одном чемпионате, однако оказался наихудшим среди победителей в этой номинации с ЧЕ-2000.

Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ

Самые продолжительные сухие вратарские серии на одном Euro

Серия

Вратарь

Сборная

ЧЕ

509'

Икер КАСИЛЬЯС

Испания

2012

479'

Джордан ПИКФОРД

Англия

2020

437'

Кристиан НОЙЕР

Германия

2016

381'

Джанлуиджи ДОННАРУММА

Италия

2020

362'

Эдвин ВАН ДЕР САР

Нидерланды

2000

358'

Антониос НИКОПОЛИДИС

Греция

2020

356'

Икер КАСИЛЬЯС

Испания

2008

349'

Кун КАСТЕЛС

Бельгия

2024

334'

Джанлуиджи БУФФОН

Италия

2016

328'

РУЙ ПАТРИСИУ

Португалия

2016

Самые продолжительные сухие вратарские серии на Euro-2024

Серия

Вратарь

Сборная

349’

Кун КАСТЕЛС

Бельгия

273’

ДИОГУ КОШТА

Португалия

258’

Мик МЕНЬЯН

Франция

214’

Каспер ШМЕЙХЕЛЬ

Дания

210’

Ян ОБЛАК

Словения

203’

Мануэль НОЙЕР

Германия

197’

УНАИ СИМОН

Испания

170’

Джордан ПИКФОРД

Англия

169’

Барт ВЕРБРЮГГЕН

Нидерланды

169’

Янн ЗОММЕР

Швейцария

По теме:
Самым юным бомбардиром с рекордом Евро стал 16-летний Ямал
Самым возрастным бомбардиром чемпионата стал 38-летний Модрич
Испания сыграла в финале одним из самых возрастных составов в истории Евро
цифры и факты Евро-2024
Сергей Цыба
Сергей Цыба Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Дополнение среди «200-х». ВСУ обновили данные потерь армии рф
Война | 16 июля 2024, 08:01 8
Дополнение среди «200-х». ВСУ обновили данные потерь армии рф
Дополнение среди «200-х». ВСУ обновили данные потерь армии рф

Украинская армия продолжает защищать страну

Известна сумма призовых, которые заработала Испания за победу на Евро-2024
Футбол | 15 июля 2024, 16:00 0
Известна сумма призовых, которые заработала Испания за победу на Евро-2024
Известна сумма призовых, которые заработала Испания за победу на Евро-2024

Красная фурия заработала 28,25 миллиона евро

«На 100%». Джошуа назвал лучшего бойца за всю историю бокса
Бокс | 16.07.2024, 08:10
«На 100%». Джошуа назвал лучшего бойца за всю историю бокса
«На 100%». Джошуа назвал лучшего бойца за всю историю бокса
Чеферин хочет еще раз баллотироваться на пост президента УЕФА
Футбол | 16.07.2024, 14:20
Чеферин хочет еще раз баллотироваться на пост президента УЕФА
Чеферин хочет еще раз баллотироваться на пост президента УЕФА
Спортивний оглядач! Смотрите видео голов в новом Telegram-канале
Футбол | 16.07.2024, 01:19
Спортивний оглядач! Смотрите видео голов в новом Telegram-канале
Спортивний оглядач! Смотрите видео голов в новом Telegram-канале
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Есть новый лидер! Обновлен рейтинг фаворитов на Золотой мяч после Евро-2024
Есть новый лидер! Обновлен рейтинг фаворитов на Золотой мяч после Евро-2024
16.07.2024, 07:05 11
Футбол
Ротань через СМИ обратился к двум клубам УПЛ, которые не отпустили игроков
Ротань через СМИ обратился к двум клубам УПЛ, которые не отпустили игроков
14.07.2024, 13:12 3
Футбол
Не Ямал и Родри. Анчелотти назвал лучшего игрока Евро-2024
Не Ямал и Родри. Анчелотти назвал лучшего игрока Евро-2024
15.07.2024, 15:25 3
Футбол
Не Кличко и Усик. Джошуа назвал боксера, чей удар нанес больше всего боли
Не Кличко и Усик. Джошуа назвал боксера, чей удар нанес больше всего боли
15.07.2024, 07:05
Бокс
ФОТО. Был ли офсайд? Обнародован четкий кадр перед вторым голом Испании
ФОТО. Был ли офсайд? Обнародован четкий кадр перед вторым голом Испании
15.07.2024, 01:19 9
Футбол
Слезы Месси, джокер Лаутаро. Аргентина вырвала у Колумбии Кубок Америки
Слезы Месси, джокер Лаутаро. Аргентина вырвала у Колумбии Кубок Америки
15.07.2024, 07:15 4
Футбол
Хацкевич назвал футболиста сборной Украины, который провалил Евро-2024
Хацкевич назвал футболиста сборной Украины, который провалил Евро-2024
15.07.2024, 11:01 26
Футбол
Лунин отказался играть с легендарным футболистом. Он отклонил предложение
Лунин отказался играть с легендарным футболистом. Он отклонил предложение
15.07.2024, 08:09 5
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем