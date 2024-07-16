Самую продолжительную сухую серию на Euro-2024 выдал Кун Кастелс. Голкипер сборной Бельгии отыграл на «ноль» 349 минут подряд. Пропустив на 5-й минуте в первом матче «красных дьяволов» со Словакией, Кастелс держал свои ворота в неприкосновенности до 85-й минуты поединка с Францией в 1/8 финала.

Стоит отметить, что результат бельгийца хоть и вошел в десятку лучших серий на одном чемпионате, однако оказался наихудшим среди победителей в этой номинации с ЧЕ-2000.

Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ

Самые продолжительные сухие вратарские серии на одном Euro

Серия Вратарь Сборная ЧЕ 509' Икер КАСИЛЬЯС Испания 2012 479' Джордан ПИКФОРД Англия 2020 437' Кристиан НОЙЕР Германия 2016 381' Джанлуиджи ДОННАРУММА Италия 2020 362' Эдвин ВАН ДЕР САР Нидерланды 2000 358' Антониос НИКОПОЛИДИС Греция 2020 356' Икер КАСИЛЬЯС Испания 2008 349' Кун КАСТЕЛС Бельгия 2024 334' Джанлуиджи БУФФОН Италия 2016 328' РУЙ ПАТРИСИУ Португалия 2016

Самые продолжительные сухие вратарские серии на Euro-2024