Самую продолжительную сухую серию на Euro-2024 выдал Кун Кастелс
Голкипер сборной Бельгии отыграл на «ноль» 349 минут подряд
Самую продолжительную сухую серию на Euro-2024 выдал Кун Кастелс. Голкипер сборной Бельгии отыграл на «ноль» 349 минут подряд. Пропустив на 5-й минуте в первом матче «красных дьяволов» со Словакией, Кастелс держал свои ворота в неприкосновенности до 85-й минуты поединка с Францией в 1/8 финала.
Стоит отметить, что результат бельгийца хоть и вошел в десятку лучших серий на одном чемпионате, однако оказался наихудшим среди победителей в этой номинации с ЧЕ-2000.
Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ
Самые продолжительные сухие вратарские серии на одном Euro
|
Серия
|
Вратарь
|
Сборная
|
ЧЕ
|
509'
|
Икер КАСИЛЬЯС
|
Испания
|
2012
|
479'
|
Джордан ПИКФОРД
|
Англия
|
2020
|
437'
|
Кристиан НОЙЕР
|
Германия
|
2016
|
381'
|
Джанлуиджи ДОННАРУММА
|
Италия
|
2020
|
362'
|
Эдвин ВАН ДЕР САР
|
Нидерланды
|
2000
|
358'
|
Антониос НИКОПОЛИДИС
|
Греция
|
2020
|
356'
|
Икер КАСИЛЬЯС
|
Испания
|
2008
|
349'
|
Кун КАСТЕЛС
|
Бельгия
|
2024
|
334'
|
Джанлуиджи БУФФОН
|
Италия
|
2016
|
328'
|
РУЙ ПАТРИСИУ
|
Португалия
|
2016
Самые продолжительные сухие вратарские серии на Euro-2024
|
Серия
|
Вратарь
|
Сборная
|
349’
|
Кун КАСТЕЛС
|
Бельгия
|
273’
|
ДИОГУ КОШТА
|
Португалия
|
258’
|
Мик МЕНЬЯН
|
Франция
|
214’
|
Каспер ШМЕЙХЕЛЬ
|
Дания
|
210’
|
Ян ОБЛАК
|
Словения
|
203’
|
Мануэль НОЙЕР
|
Германия
|
197’
|
УНАИ СИМОН
|
Испания
|
170’
|
Джордан ПИКФОРД
|
Англия
|
169’
|
Барт ВЕРБРЮГГЕН
|
Нидерланды
|
169’
|
Янн ЗОММЕР
|
Швейцария
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