Euro-2024 стал рекордным по абсолютной посещаемости. На 51 матче чемпионата на трибунах 10 футбольных арен Германии побывало более 2,5 миллионов болельщиков – 2 681 296. Прежнее достижение, установленное на ЧЕ-2016 во Франции, нынешний турнир превзошел на 253 993 человека. По средней же посещаемости, которая составила 52 574, ЧЕ-2024 уступил только ЧЕ-1988 (62 538), проходившему в… Германии.

Наибольшая средняя посещаемость на Euro-2024 оказалась у Польши, Сербии и Нидерландов, а наименьшая – у Бельгии, Словакии и Чехии. Украина в зрительском рейтинге разместилась как раз посредине – на 12-й позиции.

Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ

Средняя посещаемость команд на Euro-2024