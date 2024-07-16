Euro-2024 стал рекордным по абсолютной посещаемости
По средней посещаемости нынешний турнир уступил только ЧЕ-1988, который проходил в… Германии
Euro-2024 стал рекордным по абсолютной посещаемости. На 51 матче чемпионата на трибунах 10 футбольных арен Германии побывало более 2,5 миллионов болельщиков – 2 681 296. Прежнее достижение, установленное на ЧЕ-2016 во Франции, нынешний турнир превзошел на 253 993 человека. По средней же посещаемости, которая составила 52 574, ЧЕ-2024 уступил только ЧЕ-1988 (62 538), проходившему в… Германии.
Наибольшая средняя посещаемость на Euro-2024 оказалась у Польши, Сербии и Нидерландов, а наименьшая – у Бельгии, Словакии и Чехии. Украина в зрительском рейтинге разместилась как раз посредине – на 12-й позиции.
Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ
Средняя посещаемость команд на Euro-2024
|
Сборная
|
Зрители
|
Польша
|
59 100
|
Сербия
|
58 760
|
Нидерланды
|
58 507
|
Дания
|
56 519
|
Германия
|
56 270
|
Австрия
|
55 637
|
Испания
|
55 548
|
Турция
|
55 251
|
Италия
|
54 136
|
Румыния
|
53 452
|
Шотландия
|
53 291
|
Украина
|
53 167
|
Хорватия
|
51 317
|
Албания
|
51 294
|
Словения
|
51 285
|
Англия
|
51 049
|
Франция
|
50 221
|
Венгрия
|
49 892
|
Грузия
|
49 375
|
Швейцария
|
49 230
|
Португалия
|
48 690
|
Бельгия
|
47 132
|
Словакия
|
45 342
|
Чехия
|
44 209
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