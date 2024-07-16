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Чемпионат Европы
16 июля 2024, 13:12 | Обновлено 16 июля 2024, 13:18
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0

Euro-2024 стал рекордным по абсолютной посещаемости

По средней посещаемости нынешний турнир уступил только ЧЕ-1988, который проходил в… Германии

16 июля 2024, 13:12 | Обновлено 16 июля 2024, 13:18
71
0
Euro-2024 стал рекордным по абсолютной посещаемости
Getty Images/Global Images Ukraine

Euro-2024 стал рекордным по абсолютной посещаемости. На 51 матче чемпионата на трибунах 10 футбольных арен Германии побывало более 2,5 миллионов болельщиков – 2 681 296. Прежнее достижение, установленное на ЧЕ-2016 во Франции, нынешний турнир превзошел на 253 993 человека. По средней же посещаемости, которая составила 52 574, ЧЕ-2024 уступил только ЧЕ-1988 (62 538), проходившему в… Германии.

Наибольшая средняя посещаемость на Euro-2024 оказалась у Польши, Сербии и Нидерландов, а наименьшая – у Бельгии, Словакии и Чехии. Украина в зрительском рейтинге разместилась как раз посредине – на 12-й позиции.

Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ

Средняя посещаемость команд на Euro-2024

Сборная

Зрители

Польша

59 100

Сербия

58 760

Нидерланды

58 507

Дания

56 519

Германия

56 270

Австрия

55 637

Испания

55 548

Турция

55 251

Италия

54 136

Румыния

53 452

Шотландия

53 291

Украина

53 167

Хорватия

51 317

Албания

51 294

Словения

51 285

Англия

51 049

Франция

50 221

Венгрия

49 892

Грузия

49 375

Швейцария

49 230

Португалия

48 690

Бельгия

47 132

Словакия

45 342

Чехия

44 209

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Сергей Цыба
Сергей Цыба Sport.ua
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