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Чемпионат Европы
16 июля 2024, 13:25 |
1150
0

Известный украинский тренер составил символическую сборную Евро-2024

В составе Олега Федорчука 7 испанцев

16 июля 2024, 13:25 |
1150
0
Известный украинский тренер составил символическую сборную Евро-2024
dynamo.kiev.ua. Олег Федорчук

Известный украинский тренер Олег Федорчук составил символическую сборную Евро-2024.

  • Вратарь: Унаи Симон (Испания).
  • Защитники: Марк Кукурелья (Испания), Вирджил ван Дейк (Нидерланды), Антонио Рюдигер (Германия), Дензел Дюмфрис (Нидерланды).
  • Полузащитники: Родри (Испания), Джуд Беллингем (Англия), Фабиан Руис (Испания).
  • Нападающие: Ламин Ямал, Нико Уильямс, Альваро Мората (все - Испания).
  • Тренер: Луис де ла Фуэнте (Испания).

Интересно, что в составе Олега Федорчука аж 7 испанцев. В предыдущих символических сборных Евро от статистических порталов было максимум 4 представителя команды-победительницы турнира.

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Олег Федорчук символическая сборная Евро-2024 Унаи Симон Марк Кукурелья Вирджил ван Дейк Антонио Рюдигер Дензел Дюмфрис Фабиан Руис Родри Джуд Беллингем Ламин Ямал Нико Уильямс Альваро Мората Луис де ла Фуэнте
Дмитро Вербинський Источник: Спорт-Экспресс Украина
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