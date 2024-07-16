Чемпионат Европы16 июля 2024, 13:25 |
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Известный украинский тренер составил символическую сборную Евро-2024
В составе Олега Федорчука 7 испанцев
16 июля 2024, 13:25 |
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Известный украинский тренер Олег Федорчук составил символическую сборную Евро-2024.
- Вратарь: Унаи Симон (Испания).
- Защитники: Марк Кукурелья (Испания), Вирджил ван Дейк (Нидерланды), Антонио Рюдигер (Германия), Дензел Дюмфрис (Нидерланды).
- Полузащитники: Родри (Испания), Джуд Беллингем (Англия), Фабиан Руис (Испания).
- Нападающие: Ламин Ямал, Нико Уильямс, Альваро Мората (все - Испания).
- Тренер: Луис де ла Фуэнте (Испания).
Интересно, что в составе Олега Федорчука аж 7 испанцев. В предыдущих символических сборных Евро от статистических порталов было максимум 4 представителя команды-победительницы турнира.
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