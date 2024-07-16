Известный украинский тренер составил символическую сборную Евро-2024

Известный украинский тренер Олег Федорчук составил символическую сборную Евро-2024.

Вратарь: Унаи Симон (Испания).

Унаи Симон (Испания). Защитники: Марк Кукурелья (Испания), Вирджил ван Дейк (Нидерланды), Антонио Рюдигер (Германия), Дензел Дюмфрис (Нидерланды).

Марк Кукурелья (Испания), Вирджил ван Дейк (Нидерланды), Антонио Рюдигер (Германия), Дензел Дюмфрис (Нидерланды). Полузащитники: Родри (Испания), Джуд Беллингем (Англия), Фабиан Руис (Испания).

Родри (Испания), Джуд Беллингем (Англия), Фабиан Руис (Испания). Нападающие: Ламин Ямал, Нико Уильямс, Альваро Мората (все - Испания).

Ламин Ямал, Нико Уильямс, Альваро Мората (все - Испания). Тренер: Луис де ла Фуэнте (Испания).

Интересно, что в составе Олега Федорчука аж 7 испанцев. В предыдущих символических сборных Евро от статистических порталов было максимум 4 представителя команды-победительницы турнира.