Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Украина – Хорватия. Текстовая трансляция матча
Лига наций
16 июля 2024, 09:15 | Обновлено 16 июля 2024, 09:22
236
0

Украина – Хорватия. Текстовая трансляция матча

Стенограмма поединка отбора на Евро-2025

16 июля 2024, 09:15 | Обновлено 16 июля 2024, 09:22
236
0
Украина – Хорватия. Текстовая трансляция матча
УАФ

Во вторник, 16 июля, национальная женская сборная Украины проведет очередной матч квалификационного турнира чемпионата Европы 2025, в котором померится силами с командой Хорватии.

Игра состоится в столице Северной Македонии – Скопье. Начало встречи – в 20:00 по киевскому времени.

Турнирная таблица группы 4

В предыдущем матче отбора украинки 12 июля на выезде разгромили команду Косово – 4:0.

Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча Украина – Хорватия, за которой можно следить в украинской версии сайта.

По теме:
Украина – Хорватия. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Владимир ПЯТЕНКО: «В матче с Хорватией также будем играть победу»
Украина – на 3-й позиции. Турнирные таблицы квалификации женского Евро-2025
женская сборная Украины по футболу женская сборная Хорватии по футболу Украина - Хорватия чемпионат Европы по футболу среди женщин
Юрій Остроумов
Юрій Остроумов Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

У Лунина есть официальное предложение от топ-клуба. Какое примет решение?
Футбол | 15 июля 2024, 14:05 8
У Лунина есть официальное предложение от топ-клуба. Какое примет решение?
У Лунина есть официальное предложение от топ-клуба. Какое примет решение?

«Арсенал» сделал украинцу предложение по трансферу

Хацкевич назвал футболиста сборной Украины, который провалил Евро-2024
Футбол | 15 июля 2024, 11:01 22
Хацкевич назвал футболиста сборной Украины, который провалил Евро-2024
Хацкевич назвал футболиста сборной Украины, который провалил Евро-2024

Бывший игрок и тренер «Динамо» Киев выделил Судакова

Легенда футбола возглавил рейтинг игроков с худшей реализацией на Евро-2024
Футбол | 16.07.2024, 05:24
Легенда футбола возглавил рейтинг игроков с худшей реализацией на Евро-2024
Легенда футбола возглавил рейтинг игроков с худшей реализацией на Евро-2024
Не Ямал и Родри. Анчелотти назвал лучшего игрока Евро-2024
Футбол | 15.07.2024, 15:25
Не Ямал и Родри. Анчелотти назвал лучшего игрока Евро-2024
Не Ямал и Родри. Анчелотти назвал лучшего игрока Евро-2024
Топовый британский журналист высказался о будущем Саутгейта в сборной
Футбол | 16.07.2024, 07:44
Топовый британский журналист высказался о будущем Саутгейта в сборной
Топовый британский журналист высказался о будущем Саутгейта в сборной
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
ФОТО. Не совладал с эмоциями. Реакция Беллингема на фиаско в финале Евро-24
ФОТО. Не совладал с эмоциями. Реакция Беллингема на фиаско в финале Евро-24
15.07.2024, 04:05 2
Футбол
Испания – Англия – 2:1. Финал Евро-2024. Видео голов и обзор матча
Испания – Англия – 2:1. Финал Евро-2024. Видео голов и обзор матча
15.07.2024, 00:30 1
Футбол
Не Кличко и Усик. Джошуа назвал боксера, чей удар нанес больше всего боли
Не Кличко и Усик. Джошуа назвал боксера, чей удар нанес больше всего боли
15.07.2024, 07:05
Бокс
Слезы Месси, джокер Лаутаро. Аргентина вырвала у Колумбии Кубок Америки
Слезы Месси, джокер Лаутаро. Аргентина вырвала у Колумбии Кубок Америки
15.07.2024, 07:15 4
Футбол
Разобрался в трех сетах. Стал известен чемпион Уимблдона-2024 у мужчин
Разобрался в трех сетах. Стал известен чемпион Уимблдона-2024 у мужчин
14.07.2024, 18:40 35
Теннис
Испания – Англия. Прогноз и анонс на финал Евро-2024
Испания – Англия. Прогноз и анонс на финал Евро-2024
14.07.2024, 20:01 28
Футбол
Треш-новости из США! Финал Копа Америка 2024 перенесен. Известна причина
Треш-новости из США! Финал Копа Америка 2024 перенесен. Известна причина
15.07.2024, 03:05 6
Футбол
Лунин отказался играть с легендарным футболистом. Он отклонил предложение
Лунин отказался играть с легендарным футболистом. Он отклонил предложение
15.07.2024, 08:09 5
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем