Украина – Хорватия. Текстовая трансляция матча

Во вторник, 16 июля, национальная женская сборная Украины проведет очередной матч квалификационного турнира чемпионата Европы 2025, в котором померится силами с командой Хорватии.

Игра состоится в столице Северной Македонии – Скопье. Начало встречи – в 20:00 по киевскому времени.

Турнирная таблица группы 4

В предыдущем матче отбора украинки 12 июля на выезде разгромили команду Косово – 4:0.

Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча Украина – Хорватия, за которой можно следить в украинской версии сайта.