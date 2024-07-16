Лига наций16 июля 2024, 09:15 | Обновлено 16 июля 2024, 09:22
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Украина – Хорватия. Текстовая трансляция матча
Стенограмма поединка отбора на Евро-2025
16 июля 2024, 09:15 | Обновлено 16 июля 2024, 09:22
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Во вторник, 16 июля, национальная женская сборная Украины проведет очередной матч квалификационного турнира чемпионата Европы 2025, в котором померится силами с командой Хорватии.
Игра состоится в столице Северной Македонии – Скопье. Начало встречи – в 20:00 по киевскому времени.
Турнирная таблица группы 4
В предыдущем матче отбора украинки 12 июля на выезде разгромили команду Косово – 4:0.
Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча Украина – Хорватия, за которой можно следить в украинской версии сайта.
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