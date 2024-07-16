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  4. ХАЦКЕВИЧ – о Евро: «Если ты обо***лся, то должен выслушивать критику»
Чемпионат Европы
16 июля 2024, 09:37 |
913
1

ХАЦКЕВИЧ – о Евро: «Если ты обо***лся, то должен выслушивать критику»

Бывший главный тренер «Динамо» оценил выступление Украины на чемпионате Европы

16 июля 2024, 09:37 |
913
1
ХАЦКЕВИЧ – о Евро: «Если ты обо***лся, то должен выслушивать критику»
УАФ

Бывший главный тренер киевского «Динамо» Александр Хацкевич оценил выступление национальной сборной Украины на чемпионате Европы 2024 года:

«Уже столько досталось критики команде, заслуженной критики. Если ты обо***лся, то должен уметь выслушивать критику. Как ее восприняла сборная? Тоже двоякое мнение.

Да, вроде бы со Словакией во втором тайме команда переломила игру, но и дожимать нужно было, учитывая разницу мячей. Но почему-то было принято решение тренерского штаба играть на удержание результата, а не на увеличение разницы забитых и пропущенных, которая в дальнейшем могла помочь выйти в плей-офф. Нужно не бояться рисковать, чтобы добиваться поставленных задач и результатов. Если бы не Трубин, то мы бы уже после Словакии могли забыть о сборной. До первого гола были моменты, где вратарь действительно спас.

Во всех матчах первый тайм – это катастрофа. Не только на Евро, но и вспомните игру с Македонией, Исландией, Боснией. Первые 45 минут – провал».

Ранее Александр Хацкевич назвал футболиста сборной Украины, который провалился на Евро-2024.

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Александр Хацкевич сборная Украины по футболу Евро-2024
Дмитро Вербинський Источник: Украинский футбол
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Nick.Grabowski
Збірна України виступила на своєму рівні. Не провалилися, але вище свого рівня не виступили. 
Збірна Україна - це середня команда була і є. В ній грають плюс-мінус середні (індивідуально) гравці середнього рівня. З них надули великих зірок.
Але команда та гравці в нас середні по більшості компонентів гри. Навіть фізично вони в більшості не витягують інтенсивної гри 90 хв. 
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