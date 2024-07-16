ХАЦКЕВИЧ – о Евро: «Если ты обо***лся, то должен выслушивать критику»
Бывший главный тренер «Динамо» оценил выступление Украины на чемпионате Европы
Бывший главный тренер киевского «Динамо» Александр Хацкевич оценил выступление национальной сборной Украины на чемпионате Европы 2024 года:
«Уже столько досталось критики команде, заслуженной критики. Если ты обо***лся, то должен уметь выслушивать критику. Как ее восприняла сборная? Тоже двоякое мнение.
Да, вроде бы со Словакией во втором тайме команда переломила игру, но и дожимать нужно было, учитывая разницу мячей. Но почему-то было принято решение тренерского штаба играть на удержание результата, а не на увеличение разницы забитых и пропущенных, которая в дальнейшем могла помочь выйти в плей-офф. Нужно не бояться рисковать, чтобы добиваться поставленных задач и результатов. Если бы не Трубин, то мы бы уже после Словакии могли забыть о сборной. До первого гола были моменты, где вратарь действительно спас.
Во всех матчах первый тайм – это катастрофа. Не только на Евро, но и вспомните игру с Македонией, Исландией, Боснией. Первые 45 минут – провал».
Ранее Александр Хацкевич назвал футболиста сборной Украины, который провалился на Евро-2024.
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