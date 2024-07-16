КОВАЛЬ: «Жара заставляет играть прагматично: контроль мяча и взрывы»

Главный тренер луганской «Зари» Юрий Коваль оценил, как проходят сборы команды.

– Практически все время работали и работаем в двухразовом режиме. Будем постепенно снижать нагрузку. Хотя, уже к игре против «Муры», подводили ребят в более-менее привычном для них графике, который бывает перед матчами. Играли на стадионе соперника, были болельщики. Атмосфера напоминала где-то официальные поединки. Неплохая команда, боевая. До начала нового сезона осталось практически две недели. Все контрольные встречи были интересными, информативными. Есть некоторые сложности с составом, разная степень готовности игроков. Кто-то сыграл больше, кто-то меньше. Пытаемся использовать разные схемы. Модель игры зависит не только от того, что хочет тренер, но и от наличия футболистов. Отношением ребят к делу я доволен. Приятно, что к нам присоединились Игорь Горбач и Александр Яцик.

– Часто спрашивают по поводу Кристофера Нваезе.

– Он скоро к нам присоединится, скорее всего, уже в Украине. Кристофер нам понравился на зимних сборах. Ждали его весной, но не все бывает так, как хочется. Давайте посмотрим на него, а тогда и скажем.

– В какой футбол будет играть «Заря» в новом сезоне?

– Следующий сезон должен быть, прежде всего, результативным в плане зачетных пунктов. Чемпионат Европы показал, что прагматичная сборная Англии дошла до финала. Важно сохранить стабильность в целом и стабильность в результатах. Если, например, на поле есть Герреро – это одна игра, когда нет ярко выраженного форварда – другая игра. Великий Валерий Васильевич Лобановский говорил в свое время, что нужно требовать от игрока то, что он может сделать. Не все можно натренировать. Сейчас погодные условия, жара заставляют нас играть прагматично: контроль мяча и скоростные взрывы. В такую погоду невозможно постоянно прессинговать соперника.

– Ждем ли еще усиление?

– Однозначно. Время еще есть. Нужна конкуренция. Игроки должны понимать, что если не выкладываешься полностью, то тебя заменят и нужно будет снова отвоевывать место в составе. Конкуренция помогает прогрессировать всем.