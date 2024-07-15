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  4. Вторая команда Вереса снялась с турнира Второй лиги. В чем причина?
Украина. Вторая лига
15 июля 2024, 22:23 | Обновлено 15 июля 2024, 22:31
575
0

Вторая команда Вереса снялась с турнира Второй лиги. В чем причина?

Одной из причин такого решения стал фактор безопасности

15 июля 2024, 22:23 | Обновлено 15 июля 2024, 22:31
575
0
Вторая команда Вереса снялась с турнира Второй лиги. В чем причина?
ФК Верес

Команда Верес-Изотоп-2 не сыграет во Второй лиге чемпионата Украины в сезоне 2024/25.

Соответствующее письмо с заявлением об исключении из членства ПФЛ клуб из Ровно уже направил в Профессиональную футбольную лигу. Одной из причин такого решения стал фактор безопасности.

Местом базирования команды Верес-Изотоп-2 должен был стать Вараш Ровенской области, на территории которого расположен объект стратегического значения – Ровенская атомная электростанция, что в свою очередь нуждается в повышенной среде безопасности в связи с действием правового режима военного положения и вооруженной агрессией россиян против Украины.

Спортивная инфраструктура, которая планировалась использоваться командой Верес-Изотоп-2, частично находится на территории Ровенской атомной электростанции, которая требует дополнительных мер по ядерной безопасности и радиационной защиты. Это, в свою очередь, делает невозможным выполнение части обязательных условий Регламента Всеукраинских соревнований по футболу среди команд клубов Профессиональной футбольной лиги.

Верес продолжает совместную работу по созданию второй команды совместными усилиями клуба, общины и местного бизнеса. В клубе Верес надеются, что вторая команда появится на украинской футбольной арене уже в следующем футбольном сезоне.

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Верес Ровно Вторая лига Украины чемпионат Украины по футболу снятие с чемпионата российско-украинская война
Николай Степанюк Источник: ФК Верес
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