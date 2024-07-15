Испания15 июля 2024, 20:49 | Обновлено 15 июля 2024, 20:50
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ОФИЦИАЛЬНО. Севилья подписала легенду Атлетико Мадрид
Сауль Ньигес покинул родной клуб
15 июля 2024, 20:49 | Обновлено 15 июля 2024, 20:50
1683
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«Севилья» официально сообщила о подписании полузащитника «Атлетико» Мадрид Сауля Ньигеса. По информации СМИ, речь идет об аренде на один год с правом выкупа.
Сауль является воспитанником «Атлетико» Мадрид, покидал клуб только в сезонах 2013/2014 и 2021/2022, когда отправлялся в аренды в «Райо Вальекано» и «Челси» соответственно.
В прошлом сезоне на счету 29-летнего испанского полузащитника 2 гола и 5 ассистов в 49 матчах за «Атлетико» Мадрид во всех турнирах. Трансферная стоимость Сауля оценивается в 7,5 миллиона евро.
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