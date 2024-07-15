ОФИЦИАЛЬНО. Севилья подписала легенду Атлетико Мадрид

«Севилья» официально сообщила о подписании полузащитника «Атлетико» Мадрид Сауля Ньигеса. По информации СМИ, речь идет об аренде на один год с правом выкупа.

Сауль является воспитанником «Атлетико» Мадрид, покидал клуб только в сезонах 2013/2014 и 2021/2022, когда отправлялся в аренды в «Райо Вальекано» и «Челси» соответственно.

В прошлом сезоне на счету 29-летнего испанского полузащитника 2 гола и 5 ассистов в 49 матчах за «Атлетико» Мадрид во всех турнирах. Трансферная стоимость Сауля оценивается в 7,5 миллиона евро.