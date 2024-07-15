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Испания
15 июля 2024, 20:49 | Обновлено 15 июля 2024, 20:50
1683
0

ОФИЦИАЛЬНО. Севилья подписала легенду Атлетико Мадрид

Сауль Ньигес покинул родной клуб

15 июля 2024, 20:49 | Обновлено 15 июля 2024, 20:50
1683
0
ОФИЦИАЛЬНО. Севилья подписала легенду Атлетико Мадрид
Getty Images/Global Images Ukraine. Сауль Ньигес

«Севилья» официально сообщила о подписании полузащитника «Атлетико» Мадрид Сауля Ньигеса. По информации СМИ, речь идет об аренде на один год с правом выкупа.

Сауль является воспитанником «Атлетико» Мадрид, покидал клуб только в сезонах 2013/2014 и 2021/2022, когда отправлялся в аренды в «Райо Вальекано» и «Челси» соответственно.

В прошлом сезоне на счету 29-летнего испанского полузащитника 2 гола и 5 ассистов в 49 матчах за «Атлетико» Мадрид во всех турнирах. Трансферная стоимость Сауля оценивается в 7,5 миллиона евро.

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Сауль Ньигес Севилья Атлетико Мадрид трансферы трансферы Ла Лиги аренда игрока
Олег Дидух Источник: ФК Севилья
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