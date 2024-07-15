Испания побила рекорд Франции 40-летней давности

Самой результативной командой Euro-2024 стала сборная Испании. Причем, забив 15 мячей, «Фурия Роха» на один гол превзошла рекорд финальных турниров чемпионатов Европы 40-летней давности, принадлежавший Франции. Более 10 раз поражала ворота соперников на ЧЕ-2024 и сборная Германии, установившая личное достижение.

Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ

Наибольшее количество голов на одном Евро