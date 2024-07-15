Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Испания побила рекорд Франции 40-летней давности
Чемпионат Европы
15 июля 2024, 20:06 | Обновлено 15 июля 2024, 20:16
295
0

Испания побила рекорд Франции 40-летней давности

«Фурия Роха» забила на нынешнем турнире 15 мячей

15 июля 2024, 20:06 | Обновлено 15 июля 2024, 20:16
295
0
Испания побила рекорд Франции 40-летней давности
Getty Images/Global Images Ukraine

Самой результативной командой Euro-2024 стала сборная Испании. Причем, забив 15 мячей, «Фурия Роха» на один гол превзошла рекорд финальных турниров чемпионатов Европы 40-летней давности, принадлежавший Франции. Более 10 раз поражала ворота соперников на ЧЕ-2024 и сборная Германии, установившая личное достижение.

Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ

Наибольшее количество голов на одном Евро

Голы

Сборная

ЧЕ

15 голов

(7 игр)

Испания

2024

14 голов

(5 игр)

Франция

1984

13 голов

(5 игр)

Нидерланды

2000

13 голов

(6 игр)

Франция

2000

13 голов

(6 игр)

Испания

2020

13 голов

(7 игр)

Франция

2016

13 голов

(7 игр)

Италия

2020

12 голов

(6 игр)

Испания

2008

12 голов

(6 игр)

Испания

2012

12 голов

(6 игр)

Дания

2020

11 голов

(5 игр)

Германия

2024

11 голов

(7 игр)

Англия

2020
По теме:
Игрок сборной Англии отметился странной статистикой на Евро-2024
Мората повторил достижение Иньесты и Фабрегаса
Слишком мало победителей. Опубликована символическая сборная Евро-2024
цифры и факты Евро-2024 сборная Испании по футболу
Сергей Цыба
Сергей Цыба Sport.ua
Оцените материал
(3)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Фьюри назвал боксера, который будет доминировать в супертяжелом весе
Бокс | 15 июля 2024, 07:53 2
Фьюри назвал боксера, который будет доминировать в супертяжелом весе
Фьюри назвал боксера, который будет доминировать в супертяжелом весе

Тайсон отметил Мозеса Итауму

Лунин отказался играть с легендарным футболистом. Он отклонил предложение
Футбол | 15 июля 2024, 08:09 4
Лунин отказался играть с легендарным футболистом. Он отклонил предложение
Лунин отказался играть с легендарным футболистом. Он отклонил предложение

Украинский вратарь отказался переходить в «Аль-Наср»

Капитан сборной Испании переходит в Милан. Клуб активировал клаусулу
Футбол | 15.07.2024, 17:50
Капитан сборной Испании переходит в Милан. Клуб активировал клаусулу
Капитан сборной Испании переходит в Милан. Клуб активировал клаусулу
У Лунина есть официальное предложение от топ-клуба. Какое примет решение?
Футбол | 15.07.2024, 14:05
У Лунина есть официальное предложение от топ-клуба. Какое примет решение?
У Лунина есть официальное предложение от топ-клуба. Какое примет решение?
Испания – Англия – 2:1. Финал Евро-2024. Видео голов и обзор матча
Футбол | 15.07.2024, 00:30
Испания – Англия – 2:1. Финал Евро-2024. Видео голов и обзор матча
Испания – Англия – 2:1. Финал Евро-2024. Видео голов и обзор матча
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Аргентина – Колумбия – 1:0 д.в. Финал Копа: Месси плакал дважды. Видео гола
Аргентина – Колумбия – 1:0 д.в. Финал Копа: Месси плакал дважды. Видео гола
15.07.2024, 08:42
Футбол
Испания – победитель Евро-2024
Испания – победитель Евро-2024
14.07.2024, 23:55 165
Футбол
«Является ли Усик безупречным бойцом?» Питер Фьюри высказался об Александре
«Является ли Усик безупречным бойцом?» Питер Фьюри высказался об Александре
13.07.2024, 22:34 1
Бокс
ФОТО. Звездная украинская телеведущая обратилась к Усику. Он отреагировал
ФОТО. Звездная украинская телеведущая обратилась к Усику. Он отреагировал
14.07.2024, 07:15 3
Бокс
Евро-2024: календарь, результаты, таблицы, анонсы, трансляции, результаты
Евро-2024: календарь, результаты, таблицы, анонсы, трансляции, результаты
15.07.2024, 07:28 24
Футбол
ФОТО. Был ли офсайд? Обнародован четкий кадр перед вторым голом Испании
ФОТО. Был ли офсайд? Обнародован четкий кадр перед вторым голом Испании
15.07.2024, 01:19 5
Футбол
Пять причин, почему Англия выиграет Евро-2024
Пять причин, почему Англия выиграет Евро-2024
14.07.2024, 00:33 11
Футбол
Стала известна чемпионка Уимблдона в женском одиночном разряде
Стала известна чемпионка Уимблдона в женском одиночном разряде
13.07.2024, 18:05 27
Теннис
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем