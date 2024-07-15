Испания побила рекорд Франции 40-летней давности
«Фурия Роха» забила на нынешнем турнире 15 мячей
Самой результативной командой Euro-2024 стала сборная Испании. Причем, забив 15 мячей, «Фурия Роха» на один гол превзошла рекорд финальных турниров чемпионатов Европы 40-летней давности, принадлежавший Франции. Более 10 раз поражала ворота соперников на ЧЕ-2024 и сборная Германии, установившая личное достижение.
Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ
Наибольшее количество голов на одном Евро
|
Голы
|
|
Сборная
|
ЧЕ
|
15 голов
|
(7 игр)
|
Испания
|
2024
|
14 голов
|
(5 игр)
|
Франция
|
1984
|
13 голов
|
(5 игр)
|
Нидерланды
|
2000
|
13 голов
|
(6 игр)
|
Франция
|
2000
|
13 голов
|
(6 игр)
|
Испания
|
2020
|
13 голов
|
(7 игр)
|
Франция
|
2016
|
13 голов
|
(7 игр)
|
Италия
|
2020
|
12 голов
|
(6 игр)
|
Испания
|
2008
|
12 голов
|
(6 игр)
|
Испания
|
2012
|
12 голов
|
(6 игр)
|
Дания
|
2020
|
11 голов
|
(5 игр)
|
Германия
|
2024
|
11 голов
|
(7 игр)
|
Англия
|
2020
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