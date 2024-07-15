Большие трансферные планы МЮ: 2-3 защитника и хавбек
Клуб готов к активному трансферному лету
По информации британских СМИ, «Манчестер Юнайтед» главные усилия на трансферном рынке направил на усиление обороны.
Продолжаются переговоры с «Баварией» по поводу Маттейса де Лигта, за которого клуб готов отдать 50-60 миллионов евро. Еще один интерес МЮ – ведущий защитник «Эвертона» Джаррад Брентуэйт.
За него ливерпульцы хотят более 70 миллионов фунтов, поэтому переговоры идут непросто. Одновременно с этим МЮ продолжает борьбу с «Реалом» за защитника Лилля Лени Йоро.
В полузащиту клуб хочет подписать центрального хавбека ПСЖ Мануэля Угарте, однако сперва манчестерцы хотят продать в Саудовскую Аравию Каземиро.
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