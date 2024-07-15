Большой голепад. Чернигов обыграл ФСК Мариуполь в результативном спарринге

Готовясь к новому сезону, ФК Чернигов победил ФСК Мариуполь в очередном спарринге со счетом 5:2.

Уже на 5-й минуте матча Дмитрий Мироненко вывел тигров вперед, однако вскоре соперник восстановил равновесие. Середина и концовка первого тайма остались за черниговцами – сначала Максим Сердюк забил второй мяч, а автогол после прострела Павла Федосова обеспечил Чернигову комфортное преимущество на вторую половину игры.

После перерыва Федосов забил четвертый гол. Хозяева сумели отыграть один мяч, но последнее слово осталось за командою из Чернигова – Никита Посмашный после углового установил итоговый счет (5:2).

Товарищеский матч. 14 июля, Борисполь

11:00. ФСК Мариуполь – Чернигов – 2:5

Голы: Фатеев, 9, Мнишенко, 79 – Мироненко, 7, Сердюк, 24, автогол, 34, Федосов, 52, Посмашный, 82