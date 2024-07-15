ВИДЕО. Его не взяли на Евро-2024. Сэйв вратаря Динамо в румынской Лиге 1

Вратарь бухарестского «Динамо» Аднан Голубович совершил эффектный сэйв в середине первого тайма гостевого матча первого тура румынской Лиги 1, в которой на выходных начался сезон 2024/25.

Сначала 28-летний Голубович практически снял мяч с ноги Питера Майкла, который пытался добить после попадания в Александру Иримию. Сразу после этого словенский вратарь справился и с добиванием Андрея Артяна, который затем пробил мимо ворот. Однако игра Голубовича не помогла «красным псам», которые не удержали преимущество в два мяча и проиграли 2:3.

Отметим, что Аднана Голубовича, который сыграл 10 матчей за юниорские сборные Словении, тренерский штаб национальной сборной не рассматривал в качестве кандидата на поездку на Евро-2024.