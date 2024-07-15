Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. ВИДЕО. Его не взяли на Евро-2024. Сэйв вратаря Динамо в румынской Лиге 1
Другие новости
15 июля 2024, 16:19 | Обновлено 15 июля 2024, 17:04
809
0

ВИДЕО. Его не взяли на Евро-2024. Сэйв вратаря Динамо в румынской Лиге 1

Румыния открыла сезон 2024/25 в европейских клубных чемпионатах

15 июля 2024, 16:19 | Обновлено 15 июля 2024, 17:04
809
0
ВИДЕО. Его не взяли на Евро-2024. Сэйв вратаря Динамо в румынской Лиге 1
Getty Images/Global Images Ukraine. Аднан Голубович

Вратарь бухарестского «Динамо» Аднан Голубович совершил эффектный сэйв в середине первого тайма гостевого матча первого тура румынской Лиги 1, в которой на выходных начался сезон 2024/25.

Сначала 28-летний Голубович практически снял мяч с ноги Питера Майкла, который пытался добить после попадания в Александру Иримию. Сразу после этого словенский вратарь справился и с добиванием Андрея Артяна, который затем пробил мимо ворот. Однако игра Голубовича не помогла «красным псам», которые не удержали преимущество в два мяча и проиграли 2:3.

Отметим, что Аднана Голубовича, который сыграл 10 матчей за юниорские сборные Словении, тренерский штаб национальной сборной не рассматривал в качестве кандидата на поездку на Евро-2024.

По теме:
Голы Твердохлеба и Задераки. Кривбасс переиграл Динамо Бухарест
Кривбасс – Динамо Бухарест. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Стали известны еще два спарринг-партнера Кривбасса на сборах в Словении
чемпионат Румынии по футболу Динамо Бухарест ЧФР Клуж
Олександр Шарадкін
Олександр Шарадкін Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Лучший игрок Евро-2024 рассказал, кто должен получить Золотой мяч
Футбол | 15 июля 2024, 16:31 0
Лучший игрок Евро-2024 рассказал, кто должен получить Золотой мяч
Лучший игрок Евро-2024 рассказал, кто должен получить Золотой мяч

Родри считает, что Дани Карвахаль заслуживает наивысшую индивидуальную награду

Испания – победитель Евро-2024
Футбол | 14 июля 2024, 23:55 164
Испания – победитель Евро-2024
Испания – победитель Евро-2024

В финале подопечные де ла Фуэнте переиграли Англию

Испания – Англия. Прогноз и анонс на финал Евро-2024
Футбол | 14.07.2024, 20:01
Испания – Англия. Прогноз и анонс на финал Евро-2024
Испания – Англия. Прогноз и анонс на финал Евро-2024
Евро-2024: календарь, результаты, таблицы, анонсы, трансляции, результаты
Футбол | 15.07.2024, 07:28
Евро-2024: календарь, результаты, таблицы, анонсы, трансляции, результаты
Евро-2024: календарь, результаты, таблицы, анонсы, трансляции, результаты
«Золотой мяч подтвержден». Защитник Бельгии назвал обладателя приза 2024
Футбол | 15.07.2024, 10:05
«Золотой мяч подтвержден». Защитник Бельгии назвал обладателя приза 2024
«Золотой мяч подтвержден». Защитник Бельгии назвал обладателя приза 2024
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
«Является ли Усик безупречным бойцом?» Питер Фьюри высказался об Александре
«Является ли Усик безупречным бойцом?» Питер Фьюри высказался об Александре
13.07.2024, 22:34 1
Бокс
Мудрик оформил гол+пас в спарринге Челси с Лидсом
Мудрик оформил гол+пас в спарринге Челси с Лидсом
13.07.2024, 20:58 14
Футбол
Аргентина – Колумбия – 1:0 д.в. Финал Копа: Месси плакал дважды. Видео гола
Аргентина – Колумбия – 1:0 д.в. Финал Копа: Месси плакал дважды. Видео гола
15.07.2024, 08:42
Футбол
Фьюри назвал боксера, который будет доминировать в супертяжелом весе
Фьюри назвал боксера, который будет доминировать в супертяжелом весе
15.07.2024, 07:53 2
Бокс
Пять причин, почему Англия выиграет Евро-2024
Пять причин, почему Англия выиграет Евро-2024
14.07.2024, 00:33 11
Футбол
Испания – Англия – 2:1. Финал Евро-2024. Видео голов и обзор матча
Испания – Англия – 2:1. Финал Евро-2024. Видео голов и обзор матча
15.07.2024, 00:30 1
Футбол
ФОТО. Не совладал с эмоциями. Реакция Беллингема на фиаско в финале Евро-24
ФОТО. Не совладал с эмоциями. Реакция Беллингема на фиаско в финале Евро-24
15.07.2024, 04:05 1
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем