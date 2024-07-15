Шахтер проведет контрольный матч с титулованным турецким клубом

Шахтер сообщил о том, что запланировал спарринг с титулованной турецкой командой Бешикташ. Игра пройдет 17 июля в Словении, где Шахтер проводит тренировочный сбор.

Это будет пятый контрольный матч команды Марино Пушича. Ранее Шахтер сыграл с Сараево (4:1), Хайдуком (1:1), Бачкой-Тополой (0:1) и Ризеспором (5:0).

20 июля состоится спарринг с Ипсвичем.