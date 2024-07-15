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Украина. Премьер лига
15 июля 2024, 15:11 |
281
0

Шахтер проведет контрольный матч с титулованным турецким клубом

Команда Пушича сыграет против Бешикташа

15 июля 2024, 15:11 |
281
0
Шахтер проведет контрольный матч с титулованным турецким клубом
ФК Шахтер

Шахтер сообщил о том, что запланировал спарринг с титулованной турецкой командой Бешикташ. Игра пройдет 17 июля в Словении, где Шахтер проводит тренировочный сбор.

Это будет пятый контрольный матч команды Марино Пушича. Ранее Шахтер сыграл с Сараево (4:1), Хайдуком (1:1), Бачкой-Тополой (0:1) и Ризеспором (5:0).

20 июля состоится спарринг с Ипсвичем.

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Шахтер Донецк Бешикташ контрольные матчи УПЛ товарищеские матчи учебно-тренировочные сборы
Иван Зинченко Источник: ФК Шахтер Донецк
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