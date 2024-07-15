Украина. Премьер лига15 июля 2024, 15:11 |
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Шахтер проведет контрольный матч с титулованным турецким клубом
Команда Пушича сыграет против Бешикташа
15 июля 2024, 15:11 |
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Шахтер сообщил о том, что запланировал спарринг с титулованной турецкой командой Бешикташ. Игра пройдет 17 июля в Словении, где Шахтер проводит тренировочный сбор.
Это будет пятый контрольный матч команды Марино Пушича. Ранее Шахтер сыграл с Сараево (4:1), Хайдуком (1:1), Бачкой-Тополой (0:1) и Ризеспором (5:0).
20 июля состоится спарринг с Ипсвичем.
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