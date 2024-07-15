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  4. Барселона определила главную трансферную цель. Переговоры уже идут
Испания
15 июля 2024, 14:49 | Обновлено 15 июля 2024, 14:50
1264
4

Барселона определила главную трансферную цель. Переговоры уже идут

Нико Уильямс может перейти в каталонскую команду

15 июля 2024, 14:49 | Обновлено 15 июля 2024, 14:50
1264
4
Барселона определила главную трансферную цель. Переговоры уже идут
Getty Images/Global Images Ukraine. Нико Уильямс

«Барселона» готова сосредоточить все свои финансовые усилия, чтобы сейчас подписать вингера «Атлетика» Бильбао и сборной Испании Нико Уильямса.

Ожидается, что летом клуб сможет провести один топ-трансфер, а менеджмент и новый тренер Ханс-Дитек Флик хотят, чтобы в команду перешел новый чемпион Европы.

Переговоры уже идут, но проблема для «Барселоны» в том, что у Уильямса длительный контракт, а также уже есть интерес со стороны клубов АПЛ, с которыми каталонцы не смогут соперничать финансово.

Однако сам Уильямс на этом этапе карьеры готовы остаться в Испании, что дает «Барселоне» шанс.

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Нико Уильямс Барселона Атлетик Бильбао чемпионат Испании по футболу трансферы трансферы Ла Лиги
Иван Зинченко Источник: Фабрицио Романо
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Комментарии 4
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T-800
вот хочу чтобы в Милан 24-25 пришли за 33,4 млн вроде Вити Тигра, Илкая, баска и Ромеу + аренды вроде португальцев
ладно, АСМ каким-нибудь декатэларе перебьется. и усьо.
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0
T-800
единственное в чём барса не сможет тягаться, так это наверное в зарплате (условная 20ка Альфонсу Дэвису, который может дать Реал Мадрид)
деньги от найков и спотифаев. СПАСИБО РЫЧАГАМ.
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0
T-800
да, у Барселоны бывают промашки ... а-ля 2-8 против Баварии, 0-4 против Милана в финале КЕЧ/ЛЧ, но чаще победы на трансферной ниве
если говорить по последнему сезону: за 33,4 млн взяли Витю Тигра, Илкая, Иньиго Мартинеса и Ориоля Ромеу, бесплатная аренда Фелиша и Канселу. Продали на 78,9 млн. Баланс в +, на зарплатах вроде Дембеле разгрузка ... да и  альбам-бускетсами десятки миллионов не придется платить, как и прочим гризманнам
за чемпионат/лч - телевизионный пул.
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T-800
ну, я бы от Ди Марии еще бы не отказался, вечного эмвипи финалов, и с Колумбией тоже)))))
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0
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