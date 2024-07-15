Барселона определила главную трансферную цель. Переговоры уже идут
Нико Уильямс может перейти в каталонскую команду
«Барселона» готова сосредоточить все свои финансовые усилия, чтобы сейчас подписать вингера «Атлетика» Бильбао и сборной Испании Нико Уильямса.
Ожидается, что летом клуб сможет провести один топ-трансфер, а менеджмент и новый тренер Ханс-Дитек Флик хотят, чтобы в команду перешел новый чемпион Европы.
Переговоры уже идут, но проблема для «Барселоны» в том, что у Уильямса длительный контракт, а также уже есть интерес со стороны клубов АПЛ, с которыми каталонцы не смогут соперничать финансово.
Однако сам Уильямс на этом этапе карьеры готовы остаться в Испании, что дает «Барселоне» шанс.
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ладно, АСМ каким-нибудь декатэларе перебьется. и усьо.
деньги от найков и спотифаев. СПАСИБО РЫЧАГАМ.
если говорить по последнему сезону: за 33,4 млн взяли Витю Тигра, Илкая, Иньиго Мартинеса и Ориоля Ромеу, бесплатная аренда Фелиша и Канселу. Продали на 78,9 млн. Баланс в +, на зарплатах вроде Дембеле разгрузка ... да и альбам-бускетсами десятки миллионов не придется платить, как и прочим гризманнам
за чемпионат/лч - телевизионный пул.