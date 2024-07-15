Барселона определила главную трансферную цель. Переговоры уже идут

«Барселона» готова сосредоточить все свои финансовые усилия, чтобы сейчас подписать вингера «Атлетика» Бильбао и сборной Испании Нико Уильямса.

Ожидается, что летом клуб сможет провести один топ-трансфер, а менеджмент и новый тренер Ханс-Дитек Флик хотят, чтобы в команду перешел новый чемпион Европы.

Переговоры уже идут, но проблема для «Барселоны» в том, что у Уильямса длительный контракт, а также уже есть интерес со стороны клубов АПЛ, с которыми каталонцы не смогут соперничать финансово.

Однако сам Уильямс на этом этапе карьеры готовы остаться в Испании, что дает «Барселоне» шанс.