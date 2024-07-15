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  4. Лучшим ассистентом Евро-2024 стал Ламин Ямал
Чемпионат Европы
15 июля 2024, 14:18 |
91
0

Лучшим ассистентом Евро-2024 стал Ламин Ямал

Юный испанец повторил рекорд финальных турниров ЧЕ

15 июля 2024, 14:18 |
91
0
Лучшим ассистентом Евро-2024 стал Ламин Ямал
Getty Images/Global Images Ukraine. Ламин Ямал

Лучшим ассистентом Euro-2024 стал Ламин Ямал. При этом юный испанец, сделавший голевые передачи в матчах с Хорватией, Грузией, Германией и Англией, повторил рекорд финальных турниров ЧЕ. Ранее по четыре результативных паса на одном чемпионате имели в своем активе югослав Любинко Друлович (ЧЕ-2000), чех Карел Поборски (ЧЕ-2004), бельгиец Эден Азар (ЧЕ-2016), валлиец Аарон Рэмси (ЧЕ-2016) и швейцарец Стивен Цубер (ЧЕ-2020).

Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ

Лучшие ассистенты Евро-2024

ГП

Игрок

Сборная

4

Ламин ЯМАЛ

Испания

3

Хави СИМОНС

Нидерланды

2

АРДА Гюлер

Турция

2

Джошуа КИММИХ

Германия

2

Юрай КУЦКА

Словакия

2

Деннис МАН

Румыния

2

ОРКУН Кекчю

Турция

2

Дани ОЛЬМО

Испания

2

Фабиан РУИС

Испания

2

Ремо ФРОЙЛЕР

Швейцария

2

Михель ЭБИШЕР

Швейцария
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сборная Испании по футболу статистика Евро-2024 Ламин Ямал
Владимир Клепач
Владимир Клепач Sport.ua
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