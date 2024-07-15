Чемпионат Европы15 июля 2024, 14:18 |
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Лучшим ассистентом Евро-2024 стал Ламин Ямал
Юный испанец повторил рекорд финальных турниров ЧЕ
15 июля 2024, 14:18 |
91
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Лучшим ассистентом Euro-2024 стал Ламин Ямал. При этом юный испанец, сделавший голевые передачи в матчах с Хорватией, Грузией, Германией и Англией, повторил рекорд финальных турниров ЧЕ. Ранее по четыре результативных паса на одном чемпионате имели в своем активе югослав Любинко Друлович (ЧЕ-2000), чех Карел Поборски (ЧЕ-2004), бельгиец Эден Азар (ЧЕ-2016), валлиец Аарон Рэмси (ЧЕ-2016) и швейцарец Стивен Цубер (ЧЕ-2020).
Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ
Лучшие ассистенты Евро-2024
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