Лучшим ассистентом Евро-2024 стал Ламин Ямал

Лучшим ассистентом Euro-2024 стал Ламин Ямал. При этом юный испанец, сделавший голевые передачи в матчах с Хорватией, Грузией, Германией и Англией, повторил рекорд финальных турниров ЧЕ. Ранее по четыре результативных паса на одном чемпионате имели в своем активе югослав Любинко Друлович (ЧЕ-2000), чех Карел Поборски (ЧЕ-2004), бельгиец Эден Азар (ЧЕ-2016), валлиец Аарон Рэмси (ЧЕ-2016) и швейцарец Стивен Цубер (ЧЕ-2020).

Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ

Лучшие ассистенты Евро-2024