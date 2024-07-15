Чемпионат Европы15 июля 2024, 14:12 | Обновлено 15 июля 2024, 14:13
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Нико Уильямс стал самым молодым бомбардиром финалов после Пьетро Анастази
В топ-5 юных голеадоров вошел и англичанин Коул Палмер
15 июля 2024, 14:12 | Обновлено 15 июля 2024, 14:13
134
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Автор первого гола в ворота Англии форвард сборной Испании Нико Уильямс, который двумя днями ранее отметил свое 22-летие, стал одним из самых молодых бомбардиров финалов в истории Euro. Собственно в более юном возрасте забивал в решающем поединке только 20-летний итальянец Пьетро Анастази на ЧЕ-1968. К слову, компанию Уильямсу в топ-5 молодых голеадоров финалов составил англичанин Коул Палмер, поразивший ворота испанцев в 22 года 69 дней.
Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ
Самые молодые бомбардиры финалов чемпионатов Европы
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