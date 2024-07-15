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Чемпионат Европы
15 июля 2024, 14:12 | Обновлено 15 июля 2024, 14:13
134
0

Нико Уильямс стал самым молодым бомбардиром финалов после Пьетро Анастази

В топ-5 юных голеадоров вошел и англичанин Коул Палмер

15 июля 2024, 14:12 | Обновлено 15 июля 2024, 14:13
134
0
Нико Уильямс стал самым молодым бомбардиром финалов после Пьетро Анастази
Getty Images/Global Images Ukraine. Нико Уильямс

Автор первого гола в ворота Англии форвард сборной Испании Нико Уильямс, который двумя днями ранее отметил свое 22-летие, стал одним из самых молодых бомбардиров финалов в истории Euro. Собственно в более юном возрасте забивал в решающем поединке только 20-летний итальянец Пьетро Анастази на ЧЕ-1968. К слову, компанию Уильямсу в топ-5 молодых голеадоров финалов составил англичанин Коул Палмер, поразивший ворота испанцев в 22 года 69 дней.

Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ

Самые молодые бомбардиры финалов чемпионатов Европы

Возраст

Игрок

Сборная

Дата

Соперник

Счет

20 лет 64 дня

Пьетро АНАСТАЗИ

Италия

10.06.1968

Югославия

2:0

22 года 2 дня

Нико УИЛЬЯМС

Испания

14.07.2024

Англия

2:1

22 года 9 дней

Драган ДЖАИЧ

Югославия

08.06.1968

Италия

1:1

22 года 69 дня

Коул ПАЛМЕР

Англия

14.07.2024

Испания

1:2

22 года 80 дней

Дитер МЮЛЛЕР

Германия

20.06.1976

Чехословакия

2:2, п.3:5

22 года 115 дней

Бруно БЕЛЛОН

Франция

27.06.1984

Испания

2:0

22 года 124 дня

Милан ГАЛИЧ

Югославия

10.07.1960

СССР

1:2

22 года 233 дня

Патрик БЕРГЕР

Чехия

30.06.1996

Германия

1:2

22 года 291 день

Давид ТРЕЗЕГЕ

Франция

02.07.2000

Италия

2:1

23 года 49 дней

Виктор ПОНЕДЕЛЬНИК

СССР

10.07.1960

Югославия

2:1
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сборная Испании по футболу статистика Евро-2024 Нико Уильямс
Владимир Клепач
Владимир Клепач Sport.ua
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