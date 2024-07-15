Нико Уильямс стал самым молодым бомбардиром финалов после Пьетро Анастази

Автор первого гола в ворота Англии форвард сборной Испании Нико Уильямс, который двумя днями ранее отметил свое 22-летие, стал одним из самых молодых бомбардиров финалов в истории Euro. Собственно в более юном возрасте забивал в решающем поединке только 20-летний итальянец Пьетро Анастази на ЧЕ-1968. К слову, компанию Уильямсу в топ-5 молодых голеадоров финалов составил англичанин Коул Палмер, поразивший ворота испанцев в 22 года 69 дней.

Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ

Самые молодые бомбардиры финалов чемпионатов Европы