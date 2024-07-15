15 июля сборная Украины U-19 стартует на Евро матчем с Северной Ирландией
Время начала встречи – 21:00 по Киеву
15 июля состоится матч 1-го тура группового этапа чемпионата Европы по футболу среди команд U-19 между сборными Северной Ирландии и Украины.
Это будет второй очный поединок команд. В 2016 году сине-желтые обыграли соперников в квалификации к ЧЕ U-19 со счетом 2:0. Тогда голы забили Пихаленок и Цыганков.
Украина сыграет на чемпионате Европы среди юношей до 19 лет впервые с 2018 года после успешного прохождения квалификации.
Поединок пройдет на стадионе «Инвер Парк» в Ларне. Время начала встречи – 21:00 по Киеву.
Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча Северная Ирландия U-19 – Украина U-19, за которой можно следить в украинской версии сайта.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
В финале подопечные де ла Фуэнте переиграли Англию
Талантливый вингер отметился результативной передачей в финале против Англии