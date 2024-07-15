Чемпионат Европы15 июля 2024, 13:54 |
154
0
34-летний Начо вошел в десятку самых возрастных участников финалов Евро
Только три игрока старше защитника испанцев выступали в финалах в рядах чемпионов
15 июля 2024, 13:54 |
154
0
Защитник сборной Испании Начо, который сыграл против Англии в 34 года 178 дней, вошел в десятку самых возрастных футболистов, выступавших в финалах чемпионатов Европы. Причем старше него в решающих поединках выступали только семь игроков, а в рядах чемпионов и вовсе три – нидерландец Арнолд Мюрен (ЧЕ-1988), итальянец Джорджо Кьеллини (ЧЕ-2020) и француз Лоран Блан (ЧЕ-2000).
Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ
Самые возрастные участники финалов Евро
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Самые возрастные игроки команд-чемпионов в финалах Евро
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Сообщить об ошибке
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
Настройте свою личную ленту новостей
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Футбол | 15 июля 2024, 12:48 0
Талантливый вингер отметился результативной передачей в финале против Англии
Бокс | 15 июля 2024, 07:53 1
Тайсон отметил Мозеса Итауму
Футбол | 14.07.2024, 23:55
Футбол | 15.07.2024, 11:01
Футбол | 14.07.2024, 20:01
Комментарии 0
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
15.07.2024, 04:54 1
15.07.2024, 00:30 1
14.07.2024, 08:55 17
15.07.2024, 01:19 2
Бокс
15.07.2024, 07:15 3
15.07.2024, 07:28 24