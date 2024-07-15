34-летний Начо вошел в десятку самых возрастных участников финалов Евро

Защитник сборной Испании Начо, который сыграл против Англии в 34 года 178 дней, вошел в десятку самых возрастных футболистов, выступавших в финалах чемпионатов Европы. Причем старше него в решающих поединках выступали только семь игроков, а в рядах чемпионов и вовсе три – нидерландец Арнолд Мюрен (ЧЕ-1988), итальянец Джорджо Кьеллини (ЧЕ-2020) и француз Лоран Блан (ЧЕ-2000).

Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ

Самые возрастные участники финалов Евро

Возраст Игрок Сборная Дата Соперник Счет 38 лет 232 дня Йенс ЛЕМАНН Германия 29.06.2008 Испания 0:1 37 лет 23 дня Арнолд МЮРЕН Нидерланды 25.06.1988 СССР 2:0 36 лет 331 день Джорджо КЬЕЛЛИНИ Италия 11.07.2020 Англия 1:1, п. 3:2 35 лет 113 дней Вилфрид ВАН МУР Бельгия 22.06.1980 ФРГ 1:2 34 года 262 дня Антонио ДИ НАТАЛЕ Италия 01.07.2012 Испания 0:4 34 года 243 дня Лев ЯШИН СССР 21.06.1964 Испания 1:2 34 года 226 дней Лоран БЛАН Франция 02.07.2000 Италия 2:1 34 года 178 дней НАЧО Испания 14.07.2024 Англия 2:1 34 года 155 дней Джанлуиджи БУФФОН Италия 01.07.2012 Испания 0:4 34 года 110 дней Андреас КЕПКЕ Германия 30.06.1996 Чехия 2:1

Самые возрастные игроки команд-чемпионов в финалах Евро