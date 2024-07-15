Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. 34-летний Начо вошел в десятку самых возрастных участников финалов Евро
Чемпионат Европы
15 июля 2024, 13:54 |
154
0

34-летний Начо вошел в десятку самых возрастных участников финалов Евро

Только три игрока старше защитника испанцев выступали в финалах в рядах чемпионов

15 июля 2024, 13:54 |
154
0
34-летний Начо вошел в десятку самых возрастных участников финалов Евро
Getty Images/Global Images Ukraine. Начо Фернандес

Защитник сборной Испании Начо, который сыграл против Англии в 34 года 178 дней, вошел в десятку самых возрастных футболистов, выступавших в финалах чемпионатов Европы. Причем старше него в решающих поединках выступали только семь игроков, а в рядах чемпионов и вовсе три – нидерландец Арнолд Мюрен (ЧЕ-1988), итальянец Джорджо Кьеллини (ЧЕ-2020) и француз Лоран Блан (ЧЕ-2000).

Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ

Самые возрастные участники финалов Евро

Возраст

Игрок

Сборная

Дата

Соперник

Счет

38 лет 232 дня

Йенс ЛЕМАНН

Германия

29.06.2008

Испания

0:1

37 лет 23 дня

Арнолд МЮРЕН

Нидерланды

25.06.1988

СССР

2:0

36 лет 331 день

Джорджо КЬЕЛЛИНИ

Италия

11.07.2020

Англия

1:1, п. 3:2

35 лет 113 дней

Вилфрид ВАН МУР

Бельгия

22.06.1980

ФРГ

1:2

34 года 262 дня

Антонио ДИ НАТАЛЕ

Италия

01.07.2012

Испания

0:4

34 года 243 дня

Лев ЯШИН

СССР

21.06.1964

Испания

1:2

34 года 226 дней

Лоран БЛАН

Франция

02.07.2000

Италия

2:1

34 года 178 дней

НАЧО

Испания

14.07.2024

Англия

2:1

34 года 155 дней

Джанлуиджи БУФФОН

Италия

01.07.2012

Испания

0:4

34 года 110 дней

Андреас КЕПКЕ

Германия

30.06.1996

Чехия

2:1

Самые возрастные игроки команд-чемпионов в финалах Евро

Возраст

Игрок

Сборная

Дата

Соперник

Счет

37 лет 23 дня

Арнолд МЮРЕН

Нидерланды

25.06.1988

СССР

2:0

36 лет 331 день

Джорджо КЬЕЛЛИНИ

Италия

11.07.2020

Англия

1:1, п. 3:2

34 года 226 дней

Лоран БЛАН

Франция

02.07.2000

Италия

2:1

34 года 178 дней

НАЧО

Испания

14.07.2024

Англия

2:1

34 года 110 дней

Андреас КЕПКЕ

Германия

30.06.1996

Чехия

2:1

34 года 71 день

Леонардо БОНУЧЧИ

Италия

11.07.2020

Англия

1:1, п. 3:2

34 года 30 дней

Иво ВИКТОР

Чехословакия

20.06.1976

ФРГ

2:2, п. 5:3

33 года 244 дня

Штефан КУНЦ

Германия

30.06.1996

Чехия

2:1

33 года 172 дня

Антониос НИКОПОЛИДИС

Греция

04.07.2004

Португалия

1:0

33 года 135 дней

ПЕПЕ

Португалия

10.07.2016

Франция

1:0
По теме:
Экс-тренер Шахтера назвал главную причину провала сборной Украины на Евро
Лучшим ассистентом Евро-2024 стал Ламин Ямал
Нико Уильямс стал самым молодым бомбардиром финалов после Пьетро Анастази
сборная Испании по футболу статистика Евро-2024 Начо Фернандес
Владимир Клепач
Владимир Клепач Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Ямал отреагировал на победу сборной Испании на Евро-2024
Футбол | 15 июля 2024, 12:48 0
Ямал отреагировал на победу сборной Испании на Евро-2024
Ямал отреагировал на победу сборной Испании на Евро-2024

Талантливый вингер отметился результативной передачей в финале против Англии

Фьюри назвал боксера, который будет доминировать в супертяжелом весе
Бокс | 15 июля 2024, 07:53 1
Фьюри назвал боксера, который будет доминировать в супертяжелом весе
Фьюри назвал боксера, который будет доминировать в супертяжелом весе

Тайсон отметил Мозеса Итауму

Испания – победитель Евро-2024
Футбол | 14.07.2024, 23:55
Испания – победитель Евро-2024
Испания – победитель Евро-2024
Хацкевич назвал футболиста сборной Украины, который провалил Евро-2024
Футбол | 15.07.2024, 11:01
Хацкевич назвал футболиста сборной Украины, который провалил Евро-2024
Хацкевич назвал футболиста сборной Украины, который провалил Евро-2024
Испания – Англия. Прогноз и анонс на финал Евро-2024
Футбол | 14.07.2024, 20:01
Испания – Англия. Прогноз и анонс на финал Евро-2024
Испания – Англия. Прогноз и анонс на финал Евро-2024
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Итоговый список бомбардиров Евро-2024. Кто стал лучшим голеадором?
Итоговый список бомбардиров Евро-2024. Кто стал лучшим голеадором?
15.07.2024, 04:54 1
Футбол
Испания – Англия – 2:1. Финал Евро-2024. Видео голов и обзор матча
Испания – Англия – 2:1. Финал Евро-2024. Видео голов и обзор матча
15.07.2024, 00:30 1
Футбол
Легендарная украинская биатлонистка отстранена от спорта
Легендарная украинская биатлонистка отстранена от спорта
14.07.2024, 08:55 17
Биатлон
ФОТО. Был ли офсайд? Обнародован четкий кадр перед вторым голом Испании
ФОТО. Был ли офсайд? Обнародован четкий кадр перед вторым голом Испании
15.07.2024, 01:19 2
Футбол
Майк Тайсон назвал единственного бойца современности, который похож на него
Майк Тайсон назвал единственного бойца современности, который похож на него
14.07.2024, 07:44
Бокс
Слезы Месси, джокер Лаутаро. Аргентина вырвала у Колумбии Кубок Америки
Слезы Месси, джокер Лаутаро. Аргентина вырвала у Колумбии Кубок Америки
15.07.2024, 07:15 3
Футбол
Евро-2024: календарь, результаты, таблицы, анонсы, трансляции, результаты
Евро-2024: календарь, результаты, таблицы, анонсы, трансляции, результаты
15.07.2024, 07:28 24
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем