Испанский вундеркинд пополнил коллекцию своих рекордов

Ламин Ямал, отпраздновавший за день до матча с Англией свое 17-летие, стал самым молодым финалистом и чемпионом в истории Евро. Прежние рекорды, установленные на ЧЕ-2016 португальцем Ренату Санчешем, он превзошел на 1 год 327 дней. К слову, на третье место в списке самых юных финалистов вышел 19-летний англичанин Кобби Мейну. А партнер Ямала 22-летний Нико Уильямс замкнул десятку наиболее молодых игроков команд-чемпионов.

Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ

Самые молодые участники финалов Евро

Возраст Игрок Сборная Дата Соперник Счет 17 лет 1 день Ламин ЯМАЛ Испания 14.07.2024 Англия 2:1 18 лет 328 дней РЕНАТУ САНЧЕШ Португалия 10.07.2016 Франция 1:0 19 лет 86 дней Кобби МЕЙНУ Англия 14.07.2024 Испания 1:2 19 лет 150 дней КРИШТИАНУ РОНАЛДУ Португалия 04.07.2004 Греция 0:1 19 лет 261день Александр БАЙДАЧНЫЙ СССР 18.06.1972 ФРГ 0:3 19 лет 309 дней Букайо САКА Англия 11.07.2021 Италия 1:1 19 лет 353 дня Йован АЧИМОВИЧ Югославия 08.06.1968 Италия 1:1 20 лет 27 дней Кингсли КОМАН Франция 10.07.2016 Португалия 0:1 20 лет 62 дня Пьетро АНАСТАЗИ Италия 08.06.1968 Югославия 1:1 20 лет 165 дней Ули ХЕНЕСС ФРГ 18.06.1972 СССР 3:0

Самые молодые игроки команд-чемпионов в финалах Евро