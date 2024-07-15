Испанский вундеркинд пополнил коллекцию своих рекордов
17-летний Ламин Ямал стал самым молодым финалистом и чемпионом в истории Евро
Ламин Ямал, отпраздновавший за день до матча с Англией свое 17-летие, стал самым молодым финалистом и чемпионом в истории Евро. Прежние рекорды, установленные на ЧЕ-2016 португальцем Ренату Санчешем, он превзошел на 1 год 327 дней. К слову, на третье место в списке самых юных финалистов вышел 19-летний англичанин Кобби Мейну. А партнер Ямала 22-летний Нико Уильямс замкнул десятку наиболее молодых игроков команд-чемпионов.
Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ
Самые молодые участники финалов Евро
|
Возраст
|
Игрок
|
Сборная
|
Дата
|
Соперник
|
Счет
|
17 лет 1 день
|
Ламин ЯМАЛ
|
Испания
|
14.07.2024
|
Англия
|
2:1
|
18 лет 328 дней
|
РЕНАТУ САНЧЕШ
|
Португалия
|
10.07.2016
|
Франция
|
1:0
|
19 лет 86 дней
|
Кобби МЕЙНУ
|
Англия
|
14.07.2024
|
Испания
|
1:2
|
19 лет 150 дней
|
КРИШТИАНУ РОНАЛДУ
|
Португалия
|
04.07.2004
|
Греция
|
0:1
|
19 лет 261день
|
Александр БАЙДАЧНЫЙ
|
СССР
|
18.06.1972
|
ФРГ
|
0:3
|
19 лет 309 дней
|
Букайо САКА
|
Англия
|
11.07.2021
|
Италия
|
1:1
|
19 лет 353 дня
|
Йован АЧИМОВИЧ
|
Югославия
|
08.06.1968
|
Италия
|
1:1
|
20 лет 27 дней
|
Кингсли КОМАН
|
Франция
|
10.07.2016
|
Португалия
|
0:1
|
20 лет 62 дня
|
Пьетро АНАСТАЗИ
|
Италия
|
08.06.1968
|
Югославия
|
1:1
|
20 лет 165 дней
|
Ули ХЕНЕСС
|
ФРГ
|
18.06.1972
|
СССР
|
3:0
Самые молодые игроки команд-чемпионов в финалах Евро
|
Возраст
|
Игрок
|
Сборная
|
Дата
|
Соперник
|
Счет
|
17 лет 1 день
|
Ламин ЯМАЛЬ
|
Испания
|
14.07.2024
|
Англия
|
2:1
|
18 лет 328 дней
|
РЕНАТУ САНЧЕШ
|
Португалия
|
10.07.2016
|
Франция
|
1:0
|
20 лет 64 дня
|
Пьетро АНАСТАЗИ
|
Италия
|
10.06.1968
|
Югославия
|
2:0
|
20 лет 165 дней
|
Ули ХЕНЕСС
|
ФРГ
|
18.06.1972
|
СССР
|
3:0
|
20 лет 183 дня
|
Бернд ШУСТЕР
|
ФРГ
|
22.06.1980
|
Бельгия
|
2:1
|
20 лет 287 дней
|
Пауль БРАЙТНЕР
|
ФРГ
|
18.06.1972
|
СССР
|
3:0
|
21 год 56 дней
|
Сеск ФАБРЕГАС
|
Испания
|
29.06.2008
|
Германия
|
1:0
|
21 год 112 дней
|
Хосе ИРИБАР
|
Испания
|
21.06.1964
|
СССР
|
2:1
|
21 год 333 дня
|
Карл-Хайнц ФЕРСТЕР
|
ФРГ
|
18.06.1972
|
СССР
|
3:0
|
22 года 2 дня
|
Нико УИЛЬЯМС
|
Испания
|
14.07.2024
|
Англия
|
2:1
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