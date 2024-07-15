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Чемпионат Европы
15 июля 2024, 13:38 | Обновлено 15 июля 2024, 13:48
366
0

Испанский вундеркинд пополнил коллекцию своих рекордов

17-летний Ламин Ямал стал самым молодым финалистом и чемпионом в истории Евро

15 июля 2024, 13:38 | Обновлено 15 июля 2024, 13:48
366
0
Испанский вундеркинд пополнил коллекцию своих рекордов
Getty Images/Global Images Ukraine. Ламин Ямал

Ламин Ямал, отпраздновавший за день до матча с Англией свое 17-летие, стал самым молодым финалистом и чемпионом в истории Евро. Прежние рекорды, установленные на ЧЕ-2016 португальцем Ренату Санчешем, он превзошел на 1 год 327 дней. К слову, на третье место в списке самых юных финалистов вышел 19-летний англичанин Кобби Мейну. А партнер Ямала 22-летний Нико Уильямс замкнул десятку наиболее молодых игроков команд-чемпионов.

Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ

Самые молодые участники финалов Евро

Возраст

Игрок

Сборная

Дата

Соперник

Счет

17 лет 1 день

Ламин ЯМАЛ

Испания

14.07.2024

Англия

2:1

18 лет 328 дней

РЕНАТУ САНЧЕШ

Португалия

10.07.2016

Франция

1:0

19 лет 86 дней

Кобби МЕЙНУ

Англия

14.07.2024

Испания

1:2

19 лет 150 дней

КРИШТИАНУ РОНАЛДУ

Португалия

04.07.2004

Греция

0:1

19 лет 261день

Александр БАЙДАЧНЫЙ

СССР

18.06.1972

ФРГ

0:3

19 лет 309 дней

Букайо САКА

Англия

11.07.2021

Италия

1:1

19 лет 353 дня

Йован АЧИМОВИЧ

Югославия

08.06.1968

Италия

1:1

20 лет 27 дней

Кингсли КОМАН

Франция

10.07.2016

Португалия

0:1

20 лет 62 дня

Пьетро АНАСТАЗИ

Италия

08.06.1968

Югославия

1:1

20 лет 165 дней

Ули ХЕНЕСС

ФРГ

18.06.1972

СССР

3:0

Самые молодые игроки команд-чемпионов в финалах Евро

Возраст

Игрок

Сборная

Дата

Соперник

Счет

17 лет 1 день

Ламин ЯМАЛЬ

Испания

14.07.2024

Англия

2:1

18 лет 328 дней

РЕНАТУ САНЧЕШ

Португалия

10.07.2016

Франция

1:0

20 лет 64 дня

Пьетро АНАСТАЗИ

Италия

10.06.1968

Югославия

2:0

20 лет 165 дней

Ули ХЕНЕСС

ФРГ

18.06.1972

СССР

3:0

20 лет 183 дня

Бернд ШУСТЕР

ФРГ

22.06.1980

Бельгия

2:1

20 лет 287 дней

Пауль БРАЙТНЕР

ФРГ

18.06.1972

СССР

3:0

21 год 56 дней

Сеск ФАБРЕГАС

Испания

29.06.2008

Германия

1:0

21 год 112 дней

Хосе ИРИБАР

Испания

21.06.1964

СССР

2:1

21 год 333 дня

Карл-Хайнц ФЕРСТЕР

ФРГ

18.06.1972

СССР

3:0

22 года 2 дня

Нико УИЛЬЯМС

Испания

14.07.2024

Англия

2:1

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Владимир Клепач
Владимир Клепач Sport.ua
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