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  4. Русенборг – Манчестер Юнайтед. Прогноз и анонс на товарищеский матч
Англия
15 июля 2024, 05:05 |
38
0

Русенборг – Манчестер Юнайтед. Прогноз и анонс на товарищеский матч

Sport.ua вместе с GGBET анонсирует интересный поединок

15 июля 2024, 05:05 |
38
0
Русенборг – Манчестер Юнайтед. Прогноз и анонс на товарищеский матч
Getty Images/Global Images Ukraine

15 июля на «Леркендаль» пройдет товарищеский матч, в котором «Русенборг» встретится с «Манчестер Юнайтед». Поединок начнется в 19:00 по киевскому времени.

Русенборг

Команда, конечно, не могла отказаться от подобной опции - сейчас пересекаться с противниками подобного уровня для нее возможно только в контрольных поединках. Ведь это только для тех, кто не следит за норвежским футболом, маленькие тролли остаются символом спорта в своей стране и завсегдатаем еврокубков. Но вообще-то крайний чемпионский титул был взят еще в 2018-м, а прошлогодний розыгрыш Элитсерии бывший флагман закончил только на 9-й позиции. Да и сейчас не особенно впечатляет, все так же болтаясь в районе экватора текущей турнирной таблицы. Побед у представителя Тронхейма в розыгрыше был больше, чем поражений, пропускали мячи чаще, чем забивали. Сарпсборгу в прошлом туре и вовсе уступили 1:4.

Ставки на матч Русенборг – Манчестер Юнайтед

Манчестер Юнайтед

Клуб готовится к третьему сезону под руководством тен Хага. Казалось, что Эрика под давлением новых инвесторов уволят, ведь после оптимистичного 2022/2023 красные дьяволы откровенно сдали по всем позициям: провалились в Лиге чемпионов, заняв последнее место в несложной группе и откатились на 8-е место в АПЛ. Но, возможно, голландца спасло последнее слово: закрывая сезон дерби с Манчестер Сити на Уэмбли, манкунианцы неожиданно победили, и выиграли кубок Англии, а с ним - и пропуск в Лигу Европы. В итоге сотрудничество со специалистом продлили. И сейчас под его руководством начинается подготовка к новому сезону. Хотя, конечно, пока что выбор игроков ограничен - многие из тех, кто выступал на Копа Америка и Евро, присоединятся позже, использовав полноценный отпуск. Нет пока что и полноценных новичков, в этот раз МЮ, как и все гранды, не спешил заключать серьезных сделок в первой половине лета. Да и если оформят Зиркзее, голландец физически не успеет прибыть со сборной.

Статистика личных встреч

Впервые английский гранд прибудет в Трондхейм.

Прогноз

GGBET не верит в норвежцев. Но это первый поединок для английского гранда, и лучше остановиться на тотал больше 2,5 голов (коэффициент - 1,7).

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Русенборг Манчестер Юнайтед товарищеские матчи прогнозы прогнозы на футбол
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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