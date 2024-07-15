Другие новости15 июля 2024, 04:10 |
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ФАВОРИТ ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 15 июля
Важные события во всех видах спорта
15 июля 2024, 04:10 |
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В понедельник, 15 июля, любителям спорта и прогнозов стоит обратить внимание на такие события. Выбираем фаворита дня вместе с FavBet.
ФУТБОЛ
14:00 Испания U-19 (Ж) – Ирландия U-19 (Ж)
18:00 Нидерланды U-19 (Ж) – Германия U-19 (Ж)
17:30 Италия U-19 – Норвегия U-19
21:00 Северная Ирландия U-19 – Украина U-19
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