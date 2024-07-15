ФАВОРИТ ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 15 июля

В понедельник, 15 июля, любителям спорта и прогнозов стоит обратить внимание на такие события. Выбираем фаворита дня вместе с FavBet.

ФУТБОЛ

14:00 Испания U-19 (Ж) – Ирландия U-19 (Ж)

1.03 – 13.00 – 43.00

18:00 Нидерланды U-19 (Ж) – Германия U-19 (Ж)

2.36 – 3.65 – 2.70

17:30 Италия U-19 – Норвегия U-19

1.67 – 3.88 – 5.10

21:00 Северная Ирландия U-19 – Украина U-19

5.15 – 4.10 – 1.62