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15 июля 2024, 04:10 |
13
0

ФАВОРИТ ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 15 июля

Важные события во всех видах спорта

15 июля 2024, 04:10 |
13
0
ФАВОРИТ ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 15 июля
УАФ

В понедельник, 15 июля, любителям спорта и прогнозов стоит обратить внимание на такие события. Выбираем фаворита дня вместе с FavBet.

ФУТБОЛ

14:00 Испания U-19 (Ж) – Ирландия U-19 (Ж)

Favbet 1.03 – 13.00 – 43.00

18:00 Нидерланды U-19 (Ж) – Германия U-19 (Ж)

Favbet 2.36 – 3.65 – 2.70

17:30 Италия U-19 – Норвегия U-19

Favbet 1.67 – 3.88 – 5.10

21:00 Северная Ирландия U-19 – Украина U-19

Favbet 5.15 – 4.10 – 1.62

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Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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