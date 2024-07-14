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Чемпионат Европы
14 июля 2024, 23:40 | Обновлено 14 июля 2024, 23:52
1529
0

ВИДЕО. Вышел и забил супергол! Англия сравняла счет в финале с Испанией

Коул Палмер забил на 73-й минуте

14 июля 2024, 23:40 | Обновлено 14 июля 2024, 23:52
1529
0
ВИДЕО. Вышел и забил супергол! Англия сравняла счет в финале с Испанией
Getty Images/Global Images Ukraine

14 июля проходит финальный матч Евро-2024 между сборными Испании и Англии.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Поединок проходит на Олимпиаштадионе в немецком Берлине. Время начала встречи – 22:00 по Киеву.

На 73-й минуте Коул Палмер сравнял счет, 1:1. Ассист на счету Джуда Беллингема. Интересно, что Палмер вышел на поле только на 70-й!

❗️ ВИДЕО. Вышел и забил супергол! Англия сравняла счет в финале Евро с Испанией

ГОЛ! 1:1 Коул Палмер, 73 мин.

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Коул Палмер видео голов и обзор сборная Англии по футболу сборная Испании по футболу Испания - Англия Евро-2024
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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