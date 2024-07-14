ВИДЕО. Вышел и забил супергол! Англия сравняла счет в финале с Испанией
Коул Палмер забил на 73-й минуте
14 июля проходит финальный матч Евро-2024 между сборными Испании и Англии.
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Поединок проходит на Олимпиаштадионе в немецком Берлине. Время начала встречи – 22:00 по Киеву.
На 73-й минуте Коул Палмер сравнял счет, 1:1. Ассист на счету Джуда Беллингема. Интересно, что Палмер вышел на поле только на 70-й!
❗️ ВИДЕО. Вышел и забил супергол! Англия сравняла счет в финале Евро с Испанией
ГОЛ! 1:1 Коул Палмер, 73 мин.
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