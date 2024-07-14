Чемпионат Европы14 июля 2024, 23:23 |
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ФОТО. Ключевой игрок сборной Испании получил травму в финале Евро-2024
Родри не вышел на вторую 45-минутку против Англии в решающем поединке ЧЕ-2024
14 июля 2024, 23:23 |
1806
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14 июля проходит финальный матч Евро-2024 между сборными Испании и Англии.
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Поединок проходит на Олимпиаштадионе в немецком Берлине. Время начала встречи – 22:00 по Киеву.
Полузащитник испанцев Родри в конце первого тайма получил повреждение задней поверхности бедра и был заменен в перерыве.
Вместо него вышел Мартин Субименди.
ФОТО. Ключевой игрок сборной Испании получил травму в финале Евро-2024
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