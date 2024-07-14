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  4. ФОТО. Ключевой игрок сборной Испании получил травму в финале Евро-2024
Чемпионат Европы
14 июля 2024, 23:23 |
1806
0

ФОТО. Ключевой игрок сборной Испании получил травму в финале Евро-2024

Родри не вышел на вторую 45-минутку против Англии в решающем поединке ЧЕ-2024

14 июля 2024, 23:23 |
1806
0
ФОТО. Ключевой игрок сборной Испании получил травму в финале Евро-2024
Getty Images/Global Images Ukraine

14 июля проходит финальный матч Евро-2024 между сборными Испании и Англии.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Поединок проходит на Олимпиаштадионе в немецком Берлине. Время начала встречи – 22:00 по Киеву.

Полузащитник испанцев Родри в конце первого тайма получил повреждение задней поверхности бедра и был заменен в перерыве.

Вместо него вышел Мартин Субименди.

ФОТО. Ключевой игрок сборной Испании получил травму в финале Евро-2024

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Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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