14 июля проходит финальный матч Евро-2024 между сборными Испании и Англии.

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Поединок проходит на Олимпиаштадионе в немецком Берлине. Время начала встречи – 22:00 по Киеву.

Полузащитник испанцев Родри в конце первого тайма получил повреждение задней поверхности бедра и был заменен в перерыве.

Вместо него вышел Мартин Субименди.

ФОТО. Ключевой игрок сборной Испании получил травму в финале Евро-2024