Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Лучшие фото первого тайма финала Евро: слезы Карвахаля и поцарапанный Райс
Чемпионат Европы
14 июля 2024, 23:07 | Обновлено 14 июля 2024, 23:15
660
0

Лучшие фото первого тайма финала Евро: слезы Карвахаля и поцарапанный Райс

После 45 минут матча между Испанией и Англией счет 0:0

14 июля 2024, 23:07 | Обновлено 14 июля 2024, 23:15
660
0
Лучшие фото первого тайма финала Евро: слезы Карвахаля и поцарапанный Райс
Getty Images/Global Images Ukraine

14 июля проходит финальный матч Евро-2024 между сборными Испании и Англии.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Поединок проходит на Олимпиаштадионе в немецком Берлине. Время начала встречи – 22:00 по Киеву.

После первого тайма счет 0:0. Sport.ua делится наиболее интересными фото после 45 минут.

Дани Карвахаль после фола на Букайо Сака сымитировал слезы в ответ на просьбу английских фанатов показать испанцу желтую карточку.

Дани Ольмо жестко врезался шипами бутс в Деклана Райса. Ольмо получил горчичник, а Райс – царапины.

Лучшие фото первого тайма финала Евро: слезы Карвахаля и поцарапанный Райс

По теме:
Испания завоевала 4-й трофей на Евро. У кого сколько титулов?
Не Ямал. Определен лучший игрок финального матча Евро-2024 Испания – Англия
Есть новый лидер! Список самых титулованных команд в истории Евро
фото Дани Карвахаль Деклан Райс сборная Испании по футболу сборная Англии по футболу Испания - Англия Евро-2024
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
Оцените материал
(3)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Испания – Англия. Прогноз и анонс на финал Евро-2024
Футбол | 14 июля 2024, 20:01 27
Испания – Англия. Прогноз и анонс на финал Евро-2024
Испания – Англия. Прогноз и анонс на финал Евро-2024

Четвертый титул для «Фурии» или первый для «трех львов»

До сих пор перед глазами. Дулуб признался, чего не хватило Украине на Евро
Футбол | 14 июля 2024, 22:37 1
До сих пор перед глазами. Дулуб признался, чего не хватило Украине на Евро
До сих пор перед глазами. Дулуб признался, чего не хватило Украине на Евро

Известный тренер вспомнил удар Судакова на 90-й минуте в матче с Бельгией

Динамо добыло первую победу на сборе в Австрии, разгромив Брондбю
Футбол | 14.07.2024, 16:44
Динамо добыло первую победу на сборе в Австрии, разгромив Брондбю
Динамо добыло первую победу на сборе в Австрии, разгромив Брондбю
Спортивний оглядач! Смотрите видео голов в новом Telegram-канале
Футбол | 14.07.2024, 05:45
Спортивний оглядач! Смотрите видео голов в новом Telegram-канале
Спортивний оглядач! Смотрите видео голов в новом Telegram-канале
Ничья Динамо, гол плюс пас Мудрика, бронза Уругвая
Футбол | 14.07.2024, 07:06
Ничья Динамо, гол плюс пас Мудрика, бронза Уругвая
Ничья Динамо, гол плюс пас Мудрика, бронза Уругвая
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Пять причин, почему Испания выиграет Евро-2024
Пять причин, почему Испания выиграет Евро-2024
14.07.2024, 00:36 6
Футбол
ФОТО. Звездная украинская телеведущая обратилась к Усику. Он отреагировал
ФОТО. Звездная украинская телеведущая обратилась к Усику. Он отреагировал
14.07.2024, 07:15 1
Бокс
Пять причин, почему Англия выиграет Евро-2024
Пять причин, почему Англия выиграет Евро-2024
14.07.2024, 00:33 11
Футбол
Стала известна чемпионка Уимблдона в женском одиночном разряде
Стала известна чемпионка Уимблдона в женском одиночном разряде
13.07.2024, 18:05 27
Теннис
ФОТО 18+. Украинская модель полностью оголила грудь на стадионе Евро-2024
ФОТО 18+. Украинская модель полностью оголила грудь на стадионе Евро-2024
13.07.2024, 03:24 13
Футбол
Майк Тайсон назвал единственного бойца современности, который похож на него
Майк Тайсон назвал единственного бойца современности, который похож на него
14.07.2024, 07:44
Бокс
Семь наиболее ожидаемых исходящих трансферов УПЛ этого лета
Семь наиболее ожидаемых исходящих трансферов УПЛ этого лета
13.07.2024, 11:30 20
Футбол
«Это будет его последний бой». Лапин назвал победителя реванша Усик – Фьюри
«Это будет его последний бой». Лапин назвал победителя реванша Усик – Фьюри
13.07.2024, 07:02 6
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем