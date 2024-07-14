14 июля проходит финальный матч Евро-2024 между сборными Испании и Англии.

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Поединок проходит на Олимпиаштадионе в немецком Берлине. Время начала встречи – 22:00 по Киеву.

После первого тайма счет 0:0. Sport.ua делится наиболее интересными фото после 45 минут.

Дани Карвахаль после фола на Букайо Сака сымитировал слезы в ответ на просьбу английских фанатов показать испанцу желтую карточку.

Дани Ольмо жестко врезался шипами бутс в Деклана Райса. Ольмо получил горчичник, а Райс – царапины.

Лучшие фото первого тайма финала Евро: слезы Карвахаля и поцарапанный Райс