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  4. ФОТО. Андрей Шевченко присутствует на финале Евро-2024 Испания – Англия
Чемпионат Европы
14 июля 2024, 22:21 |
1126
3

ФОТО. Андрей Шевченко присутствует на финале Евро-2024 Испания – Англия

Президент УАФ был замечен на трибунах Олимпиаштадиона, где играют испанцы и англичане

14 июля 2024, 22:21 |
1126
3
ФОТО. Андрей Шевченко присутствует на финале Евро-2024 Испания – Англия
Getty Images/Global Images Ukraine. Андрей Шевченко

14 июля проходит финальный матч Евро-2024 между сборными Испании и Англии.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Поединок проходит на Олимпиаштадионе в немецком Берлине. Время начала встречи – 22:00 по Киеву.

Президент УАФ и легенда украинского футбола Андрей Шевченко присутствует на решающем поединке чемпионата Европы.

ФОТО. Андрей Шевченко присутствует на финале Евро-2024 Испания – Англия

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Даниил Агарков Источник: Трибуна
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Комментарии 3
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Harun Bakircioğlu
https://www.youtube.com/watch?v=Y_ts9DSIh0g
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+2
Біллі Боб
І коли тільки людина відпочиває? То тенніс дивиться в Англії, тепер футбол в Німеччині, через тиждень в Париж прийдется їхати. 
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+1
Boodya
Там казали діти вже плачуть, бо забули, як він виглядає).
То мабуть українські діти.
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0
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