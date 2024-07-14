Чемпионат Европы14 июля 2024, 22:21 |
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ФОТО. Андрей Шевченко присутствует на финале Евро-2024 Испания – Англия
Президент УАФ был замечен на трибунах Олимпиаштадиона, где играют испанцы и англичане
14 июля 2024, 22:21 |
1126
3
14 июля проходит финальный матч Евро-2024 между сборными Испании и Англии.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua
Поединок проходит на Олимпиаштадионе в немецком Берлине. Время начала встречи – 22:00 по Киеву.
Президент УАФ и легенда украинского футбола Андрей Шевченко присутствует на решающем поединке чемпионата Европы.
ФОТО. Андрей Шевченко присутствует на финале Евро-2024 Испания – Англия
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