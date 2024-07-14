Стал известен состав Украины U-23 на товарищеский матч против Египта

Сборная Украины U-23 назвала состав на товарищеский матч против Египта.



Sport.ua проведет видеотрансляцию этого матча.

В стартовую 11-ку вошли: Фесюн, Мартынюк, Таловеров, Салюк, Крупский, Рубчинский, Михайленко, Крыськив, Хлань, Брагару, Сикан.

Начало матча Украина – Египет в 19:00 по киевскому времени. Это первый товарищеский матч Олимпийской сборной перед Играми-2024.





