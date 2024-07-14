Овчаренко дошел до финала на турнире ITF в Италии

Украинский теннисист Александр Овчаренко (№566 АТР) сыграл в финале соревнований ITF М25 в Падуи (Италии).

В матче за титул украинец уступил третьему сеяному итальянцу Джанлуке Магеру (№300 АТР).

Падуя. Финал

Александр Овчаренко (Украина) – Джанлука Магер (Италия) – 6:4, 2:6, 4:6

Овчаренко провел свой восьмой финал на турнирах ITF в одиночном разряде, на его счету четыре титула.