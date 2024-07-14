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  4. Овчаренко дошел до финала на турнире ITF в Италии
ITF
14 июля 2024, 14:46 |
148
0

Овчаренко дошел до финала на турнире ITF в Италии

Александр проиграл в матче за титул третьему сеяному

14 июля 2024, 14:46 |
148
0
Овчаренко дошел до финала на турнире ITF в Италии
ITF. Джанлука Магер и Александр Овчаренко

Украинский теннисист Александр Овчаренко (№566 АТР) сыграл в финале соревнований ITF М25 в Падуи (Италии).

В матче за титул украинец уступил третьему сеяному итальянцу Джанлуке Магеру (№300 АТР).

Падуя. Финал
Александр Овчаренко (Украина) – Джанлука Магер (Италия) – 6:4, 2:6, 4:6

Овчаренко провел свой восьмой финал на турнирах ITF в одиночном разряде, на его счету четыре титула.

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Александр Овчаренко ITF Падуя
Владимир Клепач
Владимир Клепач Sport.ua
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