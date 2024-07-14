ITF14 июля 2024, 14:46 |
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Овчаренко дошел до финала на турнире ITF в Италии
Александр проиграл в матче за титул третьему сеяному
14 июля 2024, 14:46 |
148
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Украинский теннисист Александр Овчаренко (№566 АТР) сыграл в финале соревнований ITF М25 в Падуи (Италии).
В матче за титул украинец уступил третьему сеяному итальянцу Джанлуке Магеру (№300 АТР).
Падуя. Финал
Александр Овчаренко (Украина) – Джанлука Магер (Италия) – 6:4, 2:6, 4:6
Овчаренко провел свой восьмой финал на турнирах ITF в одиночном разряде, на его счету четыре титула.
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